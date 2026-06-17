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Vídeo: piloto revela sacola de R$ 350 mil enviada por Vorcaro a Ciro Nogueira em voo ligado ao PCC

Imagens revelam a logística da suposta propina em um voo ocupado por 'Beto Louco', apontado como líder do PCC

Brasília|Do R7

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Um vídeo gravado pelo piloto Mauro Caputti Mattosinho, que denunciou um esquema entre políticos e o PCC (Primeiro Comando da Capital), expõe o transporte de uma sacola que conteria R$ 350 mil supostamente destinados ao senador Ciro Nogueira (PP-PI). As imagens, que integram investigação da Polícia Federal, revelam a logística da suposta propina em um voo ocupado por "Beto Louco", apontado como líder do PCC, conectando o ex-banqueiro Daniel Vorcaro ao centro do poder em Brasília.

Segundo a Polícia Federal, o vídeo e depoimento de Mattosinho coincidem com mensagens encontradas no celular de Vorcaro, indicando que os valores teriam sido enviados em uma aeronave particular, que, de acordo com a investigação, já havia sido usada anteriormente pelo ex-dono do Master.

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