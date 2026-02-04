Violência contra a mulher: veja vídeo que as associadas à Abratel veicularão a partir de hoje
A Abratel e suas associadas lançaram uma campanha nacional de conscientização contra a violência contra a mulher. A campanha será veiculada a partir desta quarta-feira (4).
Últimas
Motorista grávida perde controle do carro e cai em vala na EPTG, no DF
O Corpo de Bombeiros foi acionado, prestou os primeiros socorros à motorista e a encaminhou ao hospital para avaliação
Mulher é agredida por catador de latinhas na porta de distribuidora em Águas Claras (DF)
Imagens mostram agressor dando tapa no rosto da vítima e fugindo com uma latinha; polícia procura suspeito
Polícia Civil investiga morte de cachorro por maus-tratos no Sol Nascente (DF)
Homem que levou o animal ao veterinário afirmou que havia viajado e deixado o cachorro sozinho por dez dias
Pedro Turra é ameaçado nas redes sociais e permanece em cela individual na Papuda
Justiça do DF negou pedido de habeas corpus e adolescente agredido segue internado em estado grave
Dez anos após o crime, assassinato de cinegrafista vai a júri popular no Maranhão
Acusados respondem em liberdade há quase uma década, o que gera revolta e sofrimento aos familiares
Família de catador espancado por adolescente de 14 anos no DF pede justiça
A vítima teria sido atacada ao cobrar uma dívida de R$ 200 referente à venda de um tênis ao jovem
Brasil registra média de 13 casos diários de maus-tratos a animais em 2025
A impunidade e a falta de fiscalização preocupam especialistas e tutores de animais
Estalar articulações faz mal? Especialistas explicam riscos e mitos
A prática comum de estalar dedos e pescoço pode trazer riscos à saúde a longo prazo
Elevador despenca em Vicente Pires (DF) com oito pessoas após excesso de ocupantes
Acidente ocorreu após reunião de condomínio e deixou apenas feridos leves
Sobradinho mantém boa fase no Candangão BRB 2026 e enfrenta o líder Gama
A partida será disputada neste sábado (7), às 16h, com transmissão ao vivo pela RECORD
Entrega de kits escolares beneficia 25 mil alunos da rede pública em Águas Lindas (GO)
Cerca de R$ 2,7 milhões foram investidos na aquisição dos kits; entrega começou nesta semana
Excesso de passageiros provoca pane em elevador do Estádio Mané Garrincha
O problema ocorreu porque mais pessoas entraram no elevador do que o permitido pelo limite de peso e capacidade
Distrito Federal recebe 50 mil doses da vacina contra febre amarela
Imunizantes são para intensificar a prevenção devido a casos confirmados da doença em macacos nas regiões ao redor do DF
Câmeras com reconhecimento facial ampliam segurança para pedestres no DF
Além dos equipamentos, as passagens serão revitalizadas com grafite, visando conservar o patrimônio e reduzir pichações
Novas viaturas e computadores modernizam frota e atendimento do Detran DF
A entrega, destacada pela presença de autoridades, ocorreu em frente ao Palácio do Buriti, em Brasília