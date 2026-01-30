Vorcaro e ex-presidente do BRB divergiram sobre venda de carteiras de crédito

Na acareação entre o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e o ex-presidente do BRB (Banco Regional de Brasília) Paulo Henrique Costa, os dois deram versões conflitantes sobre as carteiras de crédito envolvidas na negociação entre as duas instituições. O principal ponto de discordância foi sobre o momento em que o BRB tomou conhecimento da real origem dos créditos.