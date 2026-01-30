Vorcaro e ex-presidente do BRB divergiram sobre venda de carteiras de crédito
Dono do Master diz que BRB sabia desde o início que créditos vinham de terceiros, o que Paulo Henrique Costa negou
Na acareação entre o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e o ex-presidente do BRB (Banco Regional de Brasília) Paulo Henrique Costa, os dois deram versões conflitantes sobre as carteiras de crédito envolvidas na negociação entre as duas instituições. O principal ponto de discordância foi sobre o momento em que o BRB tomou conhecimento da real origem dos créditos.
Últimas
Vídeo: defesa de Vorcaro se recusou a abrir sigilo do celular durante acareação no STF
Advogado reclamou que perguntas atribuídas a Dias Toffoli foram publicadas pela imprensa 20 minutos após depoimento de Vorcaro
Sem luz e com contas atrasadas, mãe com filho autista recebe ajuda do ‘Saindo do Sufoco’
Mônica Viana cuida sozinha do filho autista de 8 anos e sobrevive com R$ 600 do Bolsa Família
Incêndio em casa no Sol Nascente (DF) acende alerta para riscos de vazamento de gás
A legislação permite que o morador mantenha no máximo dois botijões de 13 quilos, sendo um em uso e outro de reserva
Polícia Militar do DF pede ao STF mudança no dia de visitas a Jair Bolsonaro na Papuda
As solicitações incluem alterar o dia de visita de quinta-feira para sábado e autorizar caminhadas controladas com escolta médica
Inmet emite alerta de tempestade e chuva avança em Brasília
Região central se prepara para chuvas intensas e ventos fortes, segundo o IMET.
PF deflagra operação contra fraudes em licitações da Agência Nacional de Mineração
Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão em Goiás, Minas Gerais, Pará e no Distrito Federal
Casamento Comunitário 2026 abre inscrições na Rodoviária do Plano Piloto, em Brasília
Os interessados podem se cadastrar presencialmente na rodoviária ou enviar a documentação por WhatsApp
Primeira edição do ano Record nas Cidades acontece neste sábado na Cidade Estrutural
Evento oferece serviços e prêmios à comunidade no Centro Olímpico a partir das 9h
Cidade Estrutural avança em dignidade após décadas marcadas pelo maior lixão da América Latina
Criação da Coorace abriu novas possibilidades de trabalho, organização e reconhecimento para os catadores de lixo
Motociclista ameaça motorista e vandaliza carro após acidente em Sobradinho (DF)
O veículo foi encontrado destruído, com vidros e faróis quebrados e portas amassadas
Celulares ‘tijolão’, carros antigos e vitrolas: exposição no DF resgata memórias e conecta gerações
O espaço está aberto de quarta a domingo, das 9h às 18h, com entrada promocional em janeiro por R$ 57,00
Falso advogado aplica golpe de R$ 981 mil em idosa de 79 anos no DF
O falso advogado convenceu a idosa a investir grandes quantias na compra de terrenos que estariam em processo de usucapião
Volante Wilmer Lima se destaca no Candangão BRB 2026 e renova com o Capital
Jogador foi eleito craque da partida na vitória por 3 a 0 contra o Paranoá e renovou contrato por mais três anos
Matrículas para vagas remanescentes na rede pública de ensino do DF estão abertas
Período de matrículas para estudantes sem vaga na rede pública vai até sexta-feira (30)