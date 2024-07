No Senado, CCJ adia votação sobre autonomia do Banco Central Debate sobre a proposta vai acontecer apenas após o recesso parlamentar, em agosto

Votação é adiada Marcos Oliveira/Agência Senado - 10/07/2024

A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado adiou nesta quarta-feira (17) a votação da proposta que transforma o Banco Central em uma empresa pública. O debate sobre a proposta vai acontecer apenas após o recesso parlamentar, em agosto.

O BC é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda. A proposta, além de retirar a vinculação do banco a qualquer ministério, concede autonomia de gestão administrativa, contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial. A aprovação do orçamento anual de custeio e de investimentos do BC caberá à comissão temática pertinente do Senado Federal.

A análise da proposta ocorre em meio a críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à atuação do presidente do BC, Roberto Campos Neto. O relator da proposta, Plínio Valério (PSDB-AM), afirmou que a “essência” do texto é transformar o Banco Central em uma empresa pública. No entanto, como o líder do Governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), é contra a medida, não houve consenso.

Jaques afirmou que o texto proposto pelo governo busca um consenso, mas “evidentemente” ainda não está completo. “Não vou abrir mão da minha obsessão em buscar o máximo de consenso possível. Peço mais uma vez que adiemos a votação para o início de agosto.”

A avaliação é de que o tema deveria ser analisado com mais tempo e não às vésperas do recesso dos congressistas, que começa nesta quinta-feira (18), com sessão semipresencial.