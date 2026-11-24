“BYD” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça-feira (24)
Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma
“BYD” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça-feira (24). A montadora chinesa tem ampliado sua presença no Brasil, com avanço na fatia de mercado e planos de dobrar a capacidade de produção no país, segundo reportagens recentes sobre o setor automotivo.
O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 09h48 desta terça-feira (24). Confira: