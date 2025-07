BYD King 2026 estreia com assistentes de condução e visual renovado, mas perde autonomia Sedã híbrido mantém potência combinada, mas sofre corte no alcance elétrico e no desempenho do motor a combustão Feed TV - Arquivo de Auto|Do R7 31/07/2025 - 12h58 (Atualizado em 31/07/2025 - 12h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

BYD (Foto: Divulgação) Feed TV - Arquivo de Auto

A BYD apresentou as atualizações do King para a linha 2026. O sedã híbrido, que atualmente lidera sua categoria no mercado brasileiro, chega com mudanças importantes no pacote de tecnologia, design e desempenho. Embora algumas alterações não sejam exatamente positivas, a marca acredita que elas não comprometem a competitividade do modelo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Arquivo de Auto e fique por dentro de todas as novidades do BYD King 2026!

Leia Mais em Feed TV - Arquivo de Auto:

Jetour, Land Rover chinesa, já tem data para lançar seus carros no Brasil

Mogi das Cruzes e Cotia entram na abrangência da locação digital da Turbi

Etanol chega a ter alta de 9,11% e fica mais caro em 13 estados