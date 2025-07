Ferrari testa Xiaomi de 1.500 cv para desenvolver novo esportivo elétrico Modelo chinês SU7 Ultra foi visto em Maranello, na Itália, e passa por análise detalhada dos engenheiros italianos Feed TV - Arquivo de Auto|Do R7 31/07/2025 - 13h38 (Atualizado em 31/07/2025 - 13h38 ) twitter

Ferrari (Foto: X) Feed TV - Arquivo de Auto

Nos arredores da fábrica da Ferrari em Maranello, na Itália, um Xiaomi SU7 Ultra foi flagrado durante testes realizados pela fabricante italiana. O sedã elétrico da chinesa Xiaomi, com impressionantes 1.547 cv, está sendo minuciosamente avaliado para contribuir no desenvolvimento do primeiro superesportivo totalmente elétrico da Ferrari, que deve ser lançado ainda em 2025.

Consulte no nosso parceiro Feed TV - Arquivo de Auto para saber mais sobre essa inovação que promete revolucionar o mercado automotivo!

