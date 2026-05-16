Leapmotor B10

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O museu americano Rodz and Bodz, especializado em carros de cinema, está fechando as portas. Por isso, os donos decidiram leiloar algumas réplicas de modelos famosos da telona ou da TV
Volvo Baltic
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Inteligência artificial prevê como serão os carros do futuro
ChatGPT imaginou a descrição dos veículos de 2050 e o DALL-E criou imagens com base nessas respostas
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Strada, HB20 e Onix são os carros mais vendidos no Brasil em 2022
Pódio do ranking de emplacamentos tem Chevrolet Onix no lugar do Fiat Argo na comparação com 2021, mostra Fenabrave