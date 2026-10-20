Geely EX2 encara BYD Dolphin GS em duelo dos elétricos que estão conquistando Brasil Dois dos compactos mais vendidos do país ficam lado a lado no Arrancadão do Acelerados

Gersons Campos e Marcelo “Mococa” com Geely EX2 e BYD Dolphin Reprodução/Youtube Acelerados

Os elétricos queridinhos do mercado chinês estão dominando as ruas do Brasil, e agora chegou a hora de descobrir qual deles leva a melhor na pista!

No novo Arrancadão do Acelerados, Gerson Campos e Marcelo “Mococa” Moura colocaram frente a frente dois modelos que vêm chamando a atenção por aqui: o Geely EX2 e o BYD Dolphin GS.

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O confronto dos queridinhos

De um lado, o Dolphin, já conhecido do público brasileiro e atual 6º modelo mais vendido no varejo do país, com 27.706 unidades comercializadas.

BYD Dolphins GS Divulgação/Youtube Acelerados

Do outro, o Geely EX2, que chegou ao Brasil em novembro de 2025 e, prestes a completar um ano de mercado, já ocupa a 8ª posição, com 25.448 unidades vendidas

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Geely EX2 Reprodução/Youtube Acelerados

E se os números de vendas são próximos, o duelo na pista também promete ser daqueles!

Potência contra potência

O BYD Dolphin GS conta com motor elétrico de 95 cv, 18,3 kgfm de torque e tração dianteira.

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Já o Geely EX2 chega com 116 cv, 15,3 kgfm de torque e tração traseira.

Gerson Campos e Marcelo “Mococa” no Arrancadão Reprodução/Youtube Acelerados

Quem levou a melhor?

Com os dois carros no modo Sport, Gerson e Mococa partiram para o desafio em uma disputa de 0 a 1.000 metros. Potência, torque, tração e desempenho entraram na conta para descobrir quem realmente é o mais rápido.

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Afinal, será que o favorito dos brasileiros manteve a vantagem ou o novato da Geely surpreendeu e deixou o Dolphin para trás?

Quer descobrir quem acelerou mais nesse duelo eletrizante? Confira o Arrancadão completo no canal Acelerados. Assista:

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