Ação Driblando a Fome arrecada quase 200 toneladas de alimentos para evento no RS No próximo sábado (13), Unisocial EVG vai promover evento em Porto Alegre; 40 mil pessoas são esperadas

O programa Unisocial EVG realiza no próximo sábado (13) a segunda edição do Driblando a Fome no Rio Grande do Sul. Até o momento, aproximadamente 200 toneladas de alimentos já foram arrecadadas. Os organizadores esperam preparar ao menos 15 mil cestas básicas de 13kg cada, que serão doadas posteriormente a cerca de 120 entidades sociais gaúchas. O evento anterior reuniu 74 toneladas de comida e doou 5 mil cestas.

O evento deste sábado será realizado a partir das 13h no Estádio Passo D’Areia, conhecido por Zequinha, em Porto Alegre. O objetivo principal é reunir cidadãos do estado, independentemente de classe social ou credo, para arrecadar alimentos não perecíveis. A estimativa de público deste ano é de 40 mil. Para participar da ação, basta doar pelo menos 2kg de alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, massa, açúcar, sal, óleo, café, farinha de trigo, farinha de milho ou bolacha salgada.

Além disso, o programa social coleta qualquer donativo que ajude a confeccionar cestas. Os pontos de arrecadação de mantimento são os templos da Igreja Universal do Reino de Deus, mantenedora da Unisocial EVG.

Como aconteceu em março deste ano, no Driblando a Fome de Salvador (BA) , a segunda edição da iniciativa no Rio Grande do Sul contará com a presença dos apresentadores Renato e Cristiane Cardoso, da Escola do Amor, da RECORD. Eles farão uma palestra especial para os presentes. Além disso, o Bispo Renato Cardoso realizará o clamor pela paz.

O Zequinha também receberá uma partida de futebol beneficente, disputada entre os times do Bispo Guaracy Santos, da Universal, e de Samuel Vettori — apresentador da RECORD. Em campo, estarão ex-jogadores conhecidos pelo público, como Tinga, Clemer, Índio e Diguinho. Ainda haverá apresentações artísticas da Força Teen Universal (FTU) e da Força Jovem Universal (FJU), que fará uma exibição de dança africana com 150 integrantes.

Segundo o responsável da Unisocial EVG no Rio Grande do Sul, Jefferson Mesquita, os principais beneficiados com a arrecadação de mantimentos serão as famílias de baixa renda. “Uma atenção especial será dada àquelas comunidades atingidas pelos últimos temporais no estado, entre fevereiro e março”, afirmou.

Ele destaca também que, para garantir a segurança e a saúde de todos no estádio, haverá seis ambulâncias e dois ambulatórios, além de banheiros químicos e fixos no local. “Ainda teremos apoio tático da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros”, disse Jeferson.