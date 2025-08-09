Acidente entre ônibus e carreta deixa 11 mortos e mais de 40 feridos no Mato Grosso Coletivo tinha como destino Sinop, no interior do estado; ainda não se sabe a causa da batida Cidades|Do R7 09/08/2025 - 10h45 (Atualizado em 09/08/2025 - 10h47 ) twitter

Motorista da carreta foi socorrido em estado grave, além de 11 passageiros do ônibus Foto: Reprodução/Terra MT Digital

Um acidente entre uma carreta e um ônibus de viagem deixou 11 mortos e 46 feridos em Lucas do Rio Verde (MT) na noite desta sexta-feira (8). A colisão ocorreu na altura do km 648 da BR-163, segundo a concessionária Nova Rota do Oeste.

Quatro equipes de resgate da empresa, o Corpo de Bombeiros e uma ambulância de Nova Canaã fora até o local, a cerca de 330 km de Cuiabá. O motorista da carreta foi socorrido em estado grave, além de 11 passageiros do ônibus.

Outros 26 foram encaminhados em estado moderado para as unidades de atendimento e oito tiveram ferimentos leves. As informações iniciais apontam que o ônibus tinha como destino Sinop (MT). O coletivo colidiu de frente com a carreta carregada com caroço de algodão. Ainda não se sabe a causa da batida.

Conforme a concessionária, o tráfego foi liberado às 7h43, após a limpeza e obstrução da pista.

