AGU vai dar suporte jurídico ao governo federal em ações de restruturação no RS

Advogados vão prestar auxílio jurídico (Reprodução/Record Brasília)

A AGU (Advocacia-Geral da União) criou um grupo especial para oferecer suporte jurídico ao governo federal durante as ações no Rio Grande do Sul. A equipe será composta por advogados públicos de diversos órgãos da instituição e das consultorias jurídicas de vários ministérios. “A ideia é propor ao advogado-geral da União a adoção de medidas jurídicas que impactam na recuperação do estado do Rio Grande do Sul e que possam auxiliar a população atingida neste momento de calamidade pública decorrente das intensas chuvas”, destaca advogada da União Mônica Casartelli, que vai coordenar as atividades.

share Militares prestaram apoio a agentes da Defesa Civil durante o fim de semana Divulgação/Marinha do Brasil - 04.05.2024

“O grupo especial da AGU iniciará as atividades na mesma data em que é instalado pelo Governo Federal um espaço físico em Porto Alegre, capital do estado, onde serão concentradas as informações sobre as ações federais de apoio ao estado e coordenação das atividades dos diversos órgãos públicos envolvidos”, esclareceu o órgão.

Algumas as atribuições do grupo de assessoramento jurídico são:

Acompanhamento e atuação em demandas extrajudiciais e judiciais relacionadas às emergências e políticas públicas de reconstrução das cidades atingidas e apoio à população afetada;

Promover a interlocução institucional com as entidades da administração pública direta e indireta, dentre outros.

“A Advocacia-Geral da União quer apresentar uma pronta resposta a demandas de assessoramento jurídico de alta complexidade relacionadas a esta emergência enfrentada pelo Rio Grande do Sul”, afirma a coordenadora do grupo especial.

Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a força-tarefa federal para ajudar o Rio Grande do Sul conta com 17 ministérios, além de órgãos como PRF (Polícia Rodoviária Federal), Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e Forças Armadas, por exemplo