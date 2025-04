Alerta de chuvas é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quinta (3) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma Cidades|Do R7 03/04/2025 - 15h28 (Atualizado em 03/04/2025 - 15h28 ) twitter

chuva e pessoas com guarda-chuva Revista Oeste - Brasil/Revista Oeste - Brasil

O alerta de chuvas intensas para esta quinta-feira emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quinta-feira (3). O levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma.

Reprodução

Há um alerta laranja para os Estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo, que também abarca regiões do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiânia.