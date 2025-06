Arthur do Val insinua que fã de Poze do Rodo deveria ser eliminado, e pede desculpas Após sugerir criticar fã do funkeiro preso, ex-deputado estadual recua, mas vira alvo de críticas nas redes Cidades|Do R7, em Brasília 05/06/2025 - 15h09 (Atualizado em 05/06/2025 - 15h35 ) twitter

Arthur do Val apagou o vídeo original, mas depois o mostrou durante pedido de desculpas Reprodução/X @arthurmoledoval - 03.06.2025

Arthur do Val, ligado ao Movimento Brasil Livre (MBL), entrou em nova polêmica ao comentar a prisão do funkeiro MC Poze do Rodo. Durante uma live, criticou um rapaz que defendia a libertação do cantor, preso por apologia ao tráfico, e chegou a insinuar que o jovem deveria ser eliminado.

“Vamos falar uma verdadezinha: o que deve ser feito com esse cara? No que esse cara ajuda a sociedade? No que esse cara é produtivo?”, perguntou o ex-deputado estadual no vídeo. “Qual valor que ele agrega para a sociedade? Eu sou processado se eu expuser as minhas opiniões do que deve ser feito com esse cara”, continua.

O alvo era um jovem negro, morador de comunidade no Rio de Janeiro, e apareceu no vídeo chamando Poze de “chefe”.

Logo depois, outro vídeo circulou mostrando o mesmo rapaz trabalhando na Ceasa do Rio, carregando caixas de alimentos. “Criminalizando o moleque só porque é favelado”, dizia a gravação.

‌



Veja os vídeos:

O covarde do Mamãe Falei produziu um vídeo nojento, repugnante, desumanizando um trabalhador negro da periferia e insinuando que ele deveria ser exterminado. A resposta veio e o covarde acabou deletando a publicação com medo da repercussão. pic.twitter.com/vhZvlVhpfb — Lázaro Rosa 🇧🇷 (@lazarorosa25) June 3, 2025

Arthur do Val: ‘Eu errei’

Diante da repercussão negativa, Arthur recuou, deletou o vídeo original e divulgou duas postagens. Em uma delas, com o título Desculpas a um trabalhador, ele assume: “Eu errei. Achei que ele fosse do crime. Agora vi que é trabalhador.”

‌



“Então, eu estou usando todas as minhas redes para pedir desculpa para esse moleque”, completou.

Em outro vídeo, que fala sobre seu cancelamento nas redes, o ex-deputado reforçou críticas ao funkeiro. “Poze é criminoso. Influencia trabalhadores com ideias perigosas”, afirmou.

‌



E critica novamente o jovem fã. “Você está sendo muito burro de, sendo um trabalhador, basicamente pagar pau e chamar de chefe um cara que traz as piores consequências para sua vida”, aponta.

Veja:

PEDIDO DE DESCULPAS A UM TRABALHADOR pic.twitter.com/JZ3ccALJvI — Arthur do Val - Mamaefalei ⬛️⬜️🟨 (@arthurmoledoval) June 4, 2025

Poze do Rodo preso por ligações com o crime

MC Poze do Rodo passou cinco dias preso, acusado de fazer apologia ao Comando Vermelho em suas letras. Foi solto no dia 3 de junho.

Na porta do presídio, uma multidão o aguardava. Bombas de gás e spray de pimenta precisaram ser usados pela polícia para dispersar o grupo. O cantor Oruam, amigo de Poze, subiu em um ônibus durante a confusão.

A mulher de Poze, Viviane Noronha, também entrou na mira da polícia em operação que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico. Estima-se que o grupo movimentou cerca de R$ 250 milhões com eventos e produtoras.

Arthur do Val foi eleito como deputado estadual em São Paulo, e exerceu o cargo de 2019 a 2022. Então, teve seu mandato cassado por quebra de decoro parlamentar, após vazamento de áudios sexistas.

