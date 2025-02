Aulas do programa Ler e Escrever serão retomadas em 6 de fevereiro Universal oferece programa de alfabetização em 1.200 igrejas no Brasil; 6.634 alunos participaram da iniciativa em 2024 Cidades|Do R7 31/01/2025 - 17h29 (Atualizado em 31/01/2025 - 17h38 ) twitter

Em quase 30 anos de existência, ao menos 100 mil alunos foram beneficiados pelo projeto Divulgação/Universal - 31.1.2025

Em 6 de fevereiro, a Universal vai retomar em todo o Brasil as aulas do programa social Ler e Escrever, que alfabetiza gratuitamente jovens e adultos com idade entre 14 e 90 anos. Em quase 30 anos de existência, ao menos 100 mil alunos foram beneficiados pelo projeto.

Há dois tipos de orientação pedagógica no Ler e Escrever: alfabetização inicial e supletivo do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, com cinco disciplinas: português, matemática, ciências, geografia e história.

“Quando nossos alunos aprendem a ler e escrever, eles querem contar para todos tudo o que conquistaram. E, assim, incentivam outros a fazer o mesmo para realizarem seus sonhos e se tornarem independentes”, disse o responsável pelo programa em todo o Brasil, Luiz Antônio Dobroca.

O programa é oferecido em 1.200 unidades da Universal espalhadas pelo país. Ao todo, são 1.917 voluntários, entre professores e assistentes. Somente em 2024, 6.634 alunos participaram da iniciativa, que está aberta a todos. Os interessados podem procurar o templo da Universal mais próximo.

Vera Lucia de Aquino Gonçalves, de 75 anos, faz parte da equipe de voluntários. “É gratificante ver os alunos interagindo com outras pessoas, criando novas amizades, aumentando a autoestima e a autoconfiança”, destacou a pedagoga.