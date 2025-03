Mulher acusa ex de envenenamento em Belém (PA) Polícia aguarda laudos para confirmar denuncia e avançar nas investigações Balanço Geral PA|Do R7 14/03/2025 - 15h21 (Atualizado em 14/03/2025 - 15h21 ) twitter

Uma mulher deu entrada no posto de saúde do Tapanã, em Belém (PA), alegando ter sido envenenada por um homem com quem teve um relacionamento.

Em esclarecimento para a Guarda Municipal, o suspeito negou as acusações da mulher.

A polícia civil aguarda os resultados dos exames para prosseguir com a investigação.