Barcos do INSS começam a atender aposentados do Norte nesta segunda
Equipe vai prestar informações sobre irregularidades em benefícios
Aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), e moram em áreas de difícil acesso na Amazônia contarão com um serviço de informações prestado pelo governo federal a partir desta segunda-feira (25).
A ação, denominada PREVBarco, transforma embarcações em agências flutuantes da Previdência Social. A operação contará, nesta semana, com cinco embarcações para chegar aos locais acessíveis pelos rios.
Segundo o calendário divulgado pelo governo, são três barcos para o Estado do Amazonas (para chegar a 29 comunidades) e duas para o Pará (com previsão de atender 39 lugares).
Os barcos têm as seguintes indicações:
- Manaus I – Vovó Jandira II,
- Manaus II – Manaós II,
- Manaus III – Vovô Alarico,
- Belém I – Leon IV e
- Barco Santarém I – Barão do Amazonas.
O calendário completo de onde chegará os serviços está disponível no site do INSS.
Segundo o INSS, mais de 4 milhões de aposentados e pensionistas em todo o país podem ter sofrido descontos indevidos em seus benefícios.
Ressarcimento
O serviço prevê que os beneficiários possam verificar se tiveram descontos irregulares, contestar imediatamente e aderir ao processo de ressarcimento para receber o dinheiro de volta.
Cada embarcação tem uma equipe com 10 servidores do INSS e do Ministério da Previdência Social, incluindo técnicos, assistentes sociais e peritos médicos. A expectativa divulgada é de atender entre 150 e 200 pessoas por dia em cada barco.
Perguntas e respostas
Qual é o objetivo do serviço PREVBarco que começa a atender nesta segunda-feira?
O serviço PREVBarco tem como objetivo prestar informações a aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos em suas aposentadorias e pensões do INSS, especialmente aqueles que moram em áreas de difícil acesso na Amazônia.
Como funcionará a operação do PREVBarco?
A operação contará com cinco embarcações que atuarão como agências flutuantes da Previdência Social, acessando locais que só podem ser alcançados por rios. Nesta semana, três barcos atenderão o Estado do Amazonas e dois o Pará.
Quantas comunidades serão atendidas pelos barcos do INSS?
Os barcos atenderão 29 comunidades no Amazonas e 39 lugares no Pará, conforme o calendário divulgado pelo governo.
O que os beneficiários poderão fazer ao acessar o serviço?
Os beneficiários poderão verificar se sofreram descontos irregulares, contestar esses descontos imediatamente e aderir ao processo de ressarcimento para receber o dinheiro de volta.
Quantas pessoas cada embarcação espera atender por dia?
Cada embarcação tem uma equipe de 10 servidores do INSS e do Ministério da Previdência Social, com a expectativa de atender entre 150 e 200 pessoas por dia em cada barco.
Quantas pessoas em todo o país podem ter sofrido descontos indevidos?
Mais de 4 milhões de aposentados e pensionistas em todo o país podem ter sofrido descontos indevidos em seus benefícios, segundo informações do INSS.
