Barcos do INSS começam a atender aposentados do Norte nesta segunda

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A partir de segunda-feira, 25, aposentados do Norte podem receber informações sobre benefícios do INSS.

Programa PREVBarco transforma barcos em agências flutuantes para atender comunidades ribeirinhas.

Serão cinco embarcações, com três no Amazonas e duas no Pará, alcançando várias comunidades.

Mais de 4 milhões de aposentados podem ter sofrido descontos indevidos e podem contestá-los diretamente. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Operação contará com cinco embarcações para chegar aos locais acessíveis pelos rios Divulgação/INSS/Arquivo

Aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), e moram em áreas de difícil acesso na Amazônia contarão com um serviço de informações prestado pelo governo federal a partir desta segunda-feira (25).

A ação, denominada PREVBarco, transforma embarcações em agências flutuantes da Previdência Social. A operação contará, nesta semana, com cinco embarcações para chegar aos locais acessíveis pelos rios.

Segundo o calendário divulgado pelo governo, são três barcos para o Estado do Amazonas (para chegar a 29 comunidades) e duas para o Pará (com previsão de atender 39 lugares).

Os barcos têm as seguintes indicações:

Manaus I – Vovó Jandira II,

Manaus II – Manaós II,

Manaus III – Vovô Alarico,

Belém I – Leon IV e

Barco Santarém I – Barão do Amazonas.

O calendário completo de onde chegará os serviços está disponível no site do INSS.

Segundo o INSS, mais de 4 milhões de aposentados e pensionistas em todo o país podem ter sofrido descontos indevidos em seus benefícios.

Ressarcimento

O serviço prevê que os beneficiários possam verificar se tiveram descontos irregulares, contestar imediatamente e aderir ao processo de ressarcimento para receber o dinheiro de volta.

Cada embarcação tem uma equipe com 10 servidores do INSS e do Ministério da Previdência Social, incluindo técnicos, assistentes sociais e peritos médicos. A expectativa divulgada é de atender entre 150 e 200 pessoas por dia em cada barco.

Perguntas e respostas

Qual é o objetivo do serviço PREVBarco que começa a atender nesta segunda-feira?

O serviço PREVBarco tem como objetivo prestar informações a aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos em suas aposentadorias e pensões do INSS, especialmente aqueles que moram em áreas de difícil acesso na Amazônia.

Como funcionará a operação do PREVBarco?

A operação contará com cinco embarcações que atuarão como agências flutuantes da Previdência Social, acessando locais que só podem ser alcançados por rios. Nesta semana, três barcos atenderão o Estado do Amazonas e dois o Pará.

Quantas comunidades serão atendidas pelos barcos do INSS?

Os barcos atenderão 29 comunidades no Amazonas e 39 lugares no Pará, conforme o calendário divulgado pelo governo.

O que os beneficiários poderão fazer ao acessar o serviço?

Os beneficiários poderão verificar se sofreram descontos irregulares, contestar esses descontos imediatamente e aderir ao processo de ressarcimento para receber o dinheiro de volta.

Quantas pessoas cada embarcação espera atender por dia?

Cada embarcação tem uma equipe de 10 servidores do INSS e do Ministério da Previdência Social, com a expectativa de atender entre 150 e 200 pessoas por dia em cada barco.

Quantas pessoas em todo o país podem ter sofrido descontos indevidos?

Mais de 4 milhões de aposentados e pensionistas em todo o país podem ter sofrido descontos indevidos em seus benefícios, segundo informações do INSS.

