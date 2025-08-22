CPMI do INSS: mesmo com derrota na instalação, governo quer ficar com vice-presidência Deputado Duarte Jr. (PSB-MA) pode pleitear a vice-presidência da comissão Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 22/08/2025 - 16h40 (Atualizado em 22/08/2025 - 17h06 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Governo Lula busca a vice-presidência da CPMI do INSS após derrotas na presidência e relatoria.

Deputado Duarte Jr. (PSB-MA) é cogitado como candidato à vice-presidência da Comissão.

Oposições venceram a eleição para presidência com o senador Carlos Viana (Podemos-MG).

Randolfe Rodrigues admitiu falhas na estratégia do governo e acredita em maioria nas próximas votações. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Governo considera que terá maioria nas próximas votações da CPMI Saulo Cruz/Agência Senado - 20/08/2025

Após sair derrotado na eleição à presidência e na escolha da relatoria da CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social), o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pretende angariar apoio para ganhar a eleição para vice-presidência do colegiado.

Segundo o líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), o deputado federal Duarte Jr. (PSB-MA) pode ser o candidato ao posto. A expectativa é de que o pleito ocorra já na próxima semana.

O indicado do governo e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), à presidência da comissão era o senador Omar Aziz (PSD-AM). Contudo, ele foi derrotado pela oposição, que lançou a candidatura do senador Carlos Viana (Podemos-MG).

Viana recebeu 17 votos, enquanto Aziz teve 14. Após ser eleito, Viana indicou o deputado Alfredo Gaspar (União-AL) para relatar a CPMI.

Com a derrota de Aziz, o governo também perdeu a relatoria do colegiado. O parlamentar apoiado pelo Executivo e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), era o deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO).

Durante a sessão de votação, o governo perdeu por dois votos, que seriam do MDB e do PDT. No entanto, como os titulares não estavam presentes, pela ordem do bloco partidário da Câmara, dois deputados do PL substituíram os votos — o que deu a vitória à oposição.

Após o ocorrido, Randolfe admitiu que teve culpa na derrota governista, mas ponderou que o grupo deve ter maioria nas próximas votações.

Além disso, o bloco designou o deputado Paulo Pimenta (PT-RS), ex-ministro da Secom (Secretaria de Comunicação Social), para coordenar a bancada do governo no colegiado.

