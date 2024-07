Cachorro Joca morreu devido a um choque cardiogênico, aponta laudo da USP Pet morreu no dia 22 de abril, após a empresa Gol mandá-lo para Fortaleza por engano e não para Sinop, onde ele viveria com seu tutor

Joca e o seu tutor, João Fantazzini Reprodução/Instagram/@jfantazzini

A Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP divulgou nesta quinta-feira (04) o laudo que aponta a causa da morte do cachorro Joca. O cão morreu devido a um choque cardiogênico, condição na qual a irrigação sanguínea do corpo se torna insuficiente para suprir com oxigênio e nutrientes as células e os órgãos do animal.

O Golden Retriever, de 4 anos, morreu no dia 22 de abril após companhia aérea Gol mandá-lo para Fortaleza, em vez de Sinop (MT), onde a pet moraria com João Fantazzini Júnior, seu tutor.

O cão Joca viajava com a família saindo do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, e tinha como destino o Aeroporto de Sinop - Presidente João Batista Figueiredo, em Mato Grosso.

Segundo a companhia aérea, devido a uma falha operacional o animal foi embarcado em um voo para Fortaleza (FOR). Assim que chegou em Sinop, o tutor João Fantazzini, foi notificado sobre o ocorrido e escolheu voltar para Guarulhos para reencontrar Joca.

A Gol ainda afirmou que durante o período na capital cearense, uma equipe da empresa desembarcou o cachorro e se encarregou de cuidar dele até o embarque no voo 1527 de volta para São Paulo. No entanto, ao chegar novamente em São Paulo, o cão foi encontrado morto dentro da caixa de transporte.

O trajeto original levaria em torno de 2h30 min, mas, com o erro da empresa aérea, Joca ficou em viagem cerca de 8 horas.