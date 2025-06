Candidato de MT é investigado pela PF por possível ‘difamação eleitoral’ no pleito de 2024 Investigação começou após apresentação de uma notícia crime no plantão da Polícia Federal Cidades|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 05/06/2025 - 10h07 (Atualizado em 05/06/2025 - 10h29 ) twitter

Investigação teve início após apresentação de uma notícia crime no plantão da PF Divulgação/PF - 5.6.2025

A Polícia Federal cumpriu, nesta quinta-feira (5), dois mandados de busca e apreensão em endereços ligados a um candidato que participou das eleições de 2024, investigado por suposta prática de difamação eleitoral durante o pleito municipal do ano passado.

Segundo a corporação, o investigado abordava eleitores apoiadores de outro candidato da mesma legenda partidária, oferecendo vantagens indevidas em troca de votos.

As ações foram autorizadas pelo Juízo das Garantias do Núcleo I do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. “As medidas cautelares da operação de hoje objetivam angariar elementos que contribuam para a instrução da investigação em curso”, informou a PF.

Caso a autoria dos crimes seja confirmada, os envolvidos poderão responder por compra de votos e difamação eleitoral, cujas penas podem chegar a cinco anos de reclusão.

Os crimes investigados

🗳️ Compra de votos

Segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o crime de captação ilícita de sufrágio, conhecido como compra de votos, ocorre quando há:

“[...] doação, oferecimento, promessa ou entrega, ao eleitor, por parte do candidato, visando obter seu voto, de bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, sob pena de multa de R$ 1.000 a R$ 50.000, além da cassação do registro ou do diploma.”

📢 Difamação eleitoral

O Código Eleitoral define como crime a ação de“difamar alguém na propaganda eleitoral ou visando fins de propaganda, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação.”

Segundo o MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro), trata-se de crime comum, que pode ser praticado por qualquer pessoa. É considerado crime formal, não exigindo a comprovação de resultado direto. Admite-se a tentativa, exceto na modalidade verbal. A infração exige dolo, que pode ser direto ou eventual.

