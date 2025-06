Lula diz que não sairá da presidência do Mercosul sem fechar acordo com União Europeia Presidente está na França e assume presidência rotativa do Mercosul na próxima sexta-feira (6), conforme anunciado nesta quinta (5) Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 05/06/2025 - 08h29 (Atualizado em 05/06/2025 - 09h01 ) twitter

Lula está na França em visita de Estado Ricardo Stuckert / PR - 05.06.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que não sairá da presidência do Mercosul sem fechar um acordo de comércio com a União Europeia. Ele assume presidência rotativa do Mercosul na próxima sexta-feira (6).

A declaração foi dada à imprensa, nesta quinta-feira (5), após reunião bilateral com o presidente francês, Emmanuel Macron, no país europeu.

“Expus ao presidente [Emmanuel] Macron minha convicção sobre o papel estratégico de parceria entre o Mercosul e a União Europeia, E quero afirmar na frente da imprensa brasileira e francesa que assumirei a presidência do Mercosul no próximo dia 6 e ao assumir a presidência, o mandato é de seis meses. Eu quero lhe comunicar [Macron] que não deixarei a presidência sem concluir o acordo com a União Europeia”, afirmou.

Lula pediu ao presidente francês para “abrir o coração para a possibilidade de fazer esse acordo com o nosso querido Mercosul”.

‌



Relação Enfraquecida

O petista avaliou que a relação comercial entre Brasil e França está enfraquecida.

“O intercâmbio bilateral [entre Brasil e França] não condiz com a envergadura da nossa parceria estratégica. No plano comercial, não é possível que os valores registrados em 2024, de US$ 9 bilhões sejam inferiores aos observados em 2012. Significa que no comércio demos um passo atrás e é preciso agora dar dois passos à frente, como se estivesse dançando um bom bolero latino-americano”, afirmou.

‌



O presidente brasileiro também citou o evento empresarial que será realizado na sexta-feira (6) com a participação de ministros do Brasil.

“O evento empresarial que realizaremos amanhã é um passo para corrigir isso e atrair mais investimento e integrar cadeias produtivas. Portanto, aos meus ministros que vão falar amanhã, não façam discurso para os brasileiros que estão aqui, façam discurso para os franceses”, pediu.

‌



Entenda

Lula está na França em visita oficial de Estado. Esta é a segunda visita do presidente Lula ao país e a primeira realizada desde 2012.

Pela manhã, o petista participou da cerimônia oficial de chegada ao Pátio de Honra da Esplanada dos Inválidos, na área norte do edifício Hotel des Invalides. O local sedia cerimônias militares francesas e é usado em desfiles e outros eventos.

Em seguida, o presidente brasileiro se reuniu com Macron no Palácio do Eliseu, sede do governo francês, em uma reunião entre as delegações dos dois países. Logo depois, os dois presidentes deram declarações públicas à imprensa.

