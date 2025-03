Celular Seguro: programa registra quase 2,5 mil bloqueios durante o Carnaval Entre os dias 1º e 5 de março, a plataforma manteve uma média superior a 490 bloqueios diários Cidades|Do R7, em Brasília 07/03/2025 - 08h41 (Atualizado em 07/03/2025 - 09h36 ) twitter

Programa registra quase 2,5 mil bloqueios Tânia Rêgo/Agência Brasil - Arquivo

O Programa Celular Seguro, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, registrou 2.469 alertas de bloqueio de celulares roubados, furtados ou perdidos durante o Carnaval 2025. Os estados com maior número de bloqueios foram São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Já o Acre teve a menor quantidade de registros, com apenas um caso.

Entre os dias 1º e 5 de março, a plataforma manteve uma média superior a 490 bloqueios diários, com o maior número de registros ocorrendo no dia 5 de março, quando 519 celulares foram bloqueados pelo sistema.

Número de bloqueios por dia:

1º de março: 472 bloqueios

2 de março: 504 bloqueios

3 de março: 483 bloqueios

4 de março: 491 bloqueios

5 de março: 519 bloqueios

Os estados que mais registraram bloqueios foram aqueles que tradicionalmente atraem grandes multidões de foliões.

Ranking de bloqueios por estado:

São Paulo: 546 bloqueios

Rio de Janeiro: 439 bloqueios

Bahia: 203 bloqueios

Como funciona o Celular Seguro?

O Celular Seguro é um serviço do Governo Federal que permite o bloqueio imediato de celulares em casos de roubo, furto ou perda. O sistema possibilita o bloqueio do aparelho e de serviços vinculados, como aplicativos bancários, reduzindo o risco de golpes e uso indevido por criminosos.

Passo a passo para usar o celular Seguro:

Baixe o aplicativo na Google Play (Android) ou App Store (iOS). Faça login com sua conta Gov.br (se ainda não tiver uma, pode criar rapidamente no site do governo). Aceite os termos de uso e conheça as instituições participantes do programa. Cadastre seus dispositivos e defina Pessoas de Confiança que possam auxiliar no bloqueio caso necessário.

Em caso de roubo, furto ou perda, emita um alerta pelo site ou aplicativo Celular Seguro ou solicite que uma Pessoa de Confiança faça o bloqueio por você.