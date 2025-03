Celular Seguro registra 2.500 alertas de bloqueio durante o Carnaval

O programa ‘Celular Seguro’, do Ministério da Justiça, registrou quase 2500 alertas de bloqueio de celulares roubados, furtados ou perdidos durante o Carnaval. São Paulo ficou em primeiro seguido de Rio de Janeiro e Bahia. O ‘Celular Seguro’ é um aplicativo do governo usado para desativar linha, número de identificação do aparelho e bloquear contas bancárias em caso de roubo ou furto.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!