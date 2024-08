Cidades médias de SP, RJ, MG superam capitais em ranking de municípios mais populosos Guarulhos, São Gonçalo e Uberlândia estão na frente das capitais Cuiabá (MT), Aracaju (SE) e Florianópolis (SC), segundo IBGE Cidades|Do R7 29/08/2024 - 11h59 (Atualizado em 29/08/2024 - 12h08 ) ‌



Das 30 cidades mais populosas, 12 não são capitais José Cruz/Divulgação - Agência Brasil

Municípios de médio porte estão tomando o lugar de diversas capitais estaduais na lista de cidades mais populosas do Brasil. É o que mostra o levantamento divulgado nesta quinta-feira (29) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Dos 30 municípios mais populosos, 12 não são capitais. Cidades como Guarulhos (SP), São Gonçalo (RJ) e Uberlândia (MG) estão na frente de Cuiabá (MT), Aracaju (SE) e Florianópolis (SC), por exemplo.

No estado de São Paulo, Guarulhos e Campinas ocupam a 13ª e 14ª posição do ranking, com 1,34 milhão e 1,18 milhão de pessoas, respectivamente. Capitais como São Luís (MA) e Maceió (AL) têm 1,08 milhão e 994 mil pessoas, respectivamente, e vêm logo na sequência.

Com 960 mil pessoas, São Gonçalo ficou no 17º lugar, à frente das capitais Campo Grande (MS), Teresina (PI) e João Pessoa (PB). Na sequência, outras cidades médias do eixo RJ-SP. Veja lista dos 30 municípios mais populosos seguir:

• São Paulo: 11,89 milhões

‌



• Rio de Janeiro: 6,73 milhões

• Brasília: 2,98 milhões

‌



• Fortaleza: 2,57 milhões

• Salvador: 2,56 milhões

‌



• Belo Horizonte: 2,41 milhões

• Manaus: 2,28 milhões

• Curitiba: 1,82 milhão

• Recife: 1,58 milhão

• Goiânia: 1,49 milhão

• Belém: 1,39 milhão

• Porto Alegre: 1,38 milhão

• Guarulhos: 1,34 milhão

• Campinas: 1,18 milhão

• São Luís: 1,08 milhão

• Maceió: 994.464

• São Gonçalo: 960.652

• Campo Grande: 954.537

• Teresina: 902.644

• João Pessoa: 888.679

• Duque de Caxias: 866.347

• Nova Iguaçu: 843.046

• São Bernardo do Campo: 840.499

• Natal: 785.368

• Santo André: 778.711

• Sorocaba: 757.459

• Osasco: 756.952

• Uberlândia: 754.954

• Ribeirão Preto: 728.400

• São José dos Campos: 724.756

O estudo mostrou que a população brasileira chegou a 212,5 milhões de habitantes, um aumento de 4,68% em relação a 2023.

O estado de São Paulo continua sendo o mais populoso entre os entes federativos, com mais de 45,9 milhões de habitantes. Na outra ponta, Roraima é o estado com os menores índices populacionais, com 716,7 mil habitantes.

População por estado:

Nordeste

Maranhão: 7.010.960

Piauí: 3.375.646

Ceará: 9.233.656

Rio Grande do Norte: 3.446.071

Paraíba: 4.145.040

Pernambuco: 9.539.029

Alagoas: 3.220.104

Sergipe: 2.291.077

Bahia: 14.850.513

Norte

Rondônia: 1.746.227

Acre: 880.631

Amazonas: 4.281.209

Roraima: 716.793

Pará: 8.664.306

Amapá: 802.837

Tocantins: 1.577.342

Sudeste

Minas Gerais: 21.322.691

Espírito Santo: 4.102.129

Rio de Janeiro: 17.219.679

São Paulo: 45.973.194

Sul

Paraná: 11.824.665

Santa Catarina: 8.058.441

Rio Grande do Sul: 11.229.915

Centro-Oeste

Mato Grosso do Sul: 2.901.895

Mato Grosso: 3.836.399

Goiás: 7.350.483

Distrito Federal: 2.982.818

Diminuição

A população brasileira deve diminuir a partir de 2042. A queda gradativa no número de nascimentos é um dos fatores que devem tornar as famílias cada vez menores. Do ano 2000 em diante, o número de nascimentos por ano recuou de 3,6 milhões para 2,6 milhões em 2022.

Rio Grande do Sul e Alagoas devem ser os primeiros estados a reduzir a população, já em 2027, com o Rio de Janeiro logo a seguir, em 2028. Por outro lado, Mato Grosso deve ser o último estado a registrar essa queda, em algum momento após 2070 (ano limite das atuais projeções de população).

Já Santa Catarina e Roraima devem começar a reduzir sua população em 2064.