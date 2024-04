Cidades |Do R7, em Brasília

Com alerta vermelho para Região Sul, Inmet emite aviso de chuvas intensas para 25 estados e o DF População deve entrar em contato com autoridades em caso de acidentes; cidades do RS tiveram ventos de quase 150 km/h

Ventos fortes provocaram estragos na região Sul Ventos fortes provocaram estragos na região Sul (EVANDRO LEAL/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO)

Quase todo o país está sob alerta para chuvas intensas e ventos carregados. Os avisos foram emitidos pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e variam entre amarelo (perigo potencial), laranja (perigo) e vermelho (grande perigo). A maioria das regiões está sob o alerta laranja, com chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora (confira mapa completo abaixo). A situação é mais delicada no Sul. O Inmet emitiu nesta quinta-feira (21) alerta de tempestade para algumas regiões de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, que enfrentam ventos superiores a 100 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Segundo o instituto, estão sob alerta vermelho a região serrana, oeste catarinense, Vale do Itajaí, noroeste rio-grandense, Grande Florianópolis, região metropolitana de Porto Alegre, sudoeste Paranaense, nordeste rio-grandense, sul catarinense, centro oriental rio-grandense, oeste paranaense, centro-sul paranaense

Os técnicos do Inmet alertam que na região Sul há a possibilidade de danos expressivos em edificações, cortes de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário. O aviso máximo está previsto para acabar ainda nesta quinta, mas pode ser renovado.

A ventania atingiu as cidades de Soledade e Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Nas localidades, a velocidade dos ventos chegou a 142 km/h a a 140 km/h, respectivamente.

(Reprodução/Inmet - 21/03/2023)

Um mesmo estado pode estar sob alertas diferentes, já que o Inmet avalia a situação por municípios. Duas regiões do mesmo estado podem ter condições climáticas diferentes.

Confira a situação em cada estado e no DF:

Alerta Vermelho

- Rio Grande do Sul;

- Paraná; e

- Santa Catarina.

Alerta Laranja

- Amazonas;

- Amapá;

- Distrito Federal;

- Goiás;

- Maranhão;

- Minas Gerais;

- Mato Grosso do Sul

- Mato Grosso;

- Pará;

- Rio de Janeiro;

- Roraima;

- Rondônia;

- São Paulo; e

- Tocantins.

Alerta Amarelo

- Acre;

- Amazonas;

- Maranhão;

- Minas Gerais;

- Rio de Janeiro;

- Rondônia

- São Paulo;

- Bahia;

- Espírito Santo

- Mato Grosso;

- Pará

- Pernambuco;

- Rio Grande do Norte;

- Roraima;

- Amapá;

- Ceará;

- Goiás;

- Mato Grosso do Sul

- Paraíba;

- Piauí;

- Rio Grande do Sul;

- Santa Catarina; e

- Tocantins.

(Reprodução/Inmet - 21/03/2023)

O que fazer em caso de chuvas intensas?

O Inmet e a Defesa Civil orientam a população a se proteger durante as chuvas com algumas ações. São elas:

- Desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

- Em caso de enxurrada ou similar, coloque documentos e objetos de valor em sacos plásticos.

- Em caso de situação de grande perigo confirmada: Procure abrigo, evite permanecer ao ar livre.

- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda)-

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).