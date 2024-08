Conheça algumas das vítimas da queda do avião em Vinhedo Desastre tirou a vida de 61 pessoas de diferentes profissões e histórias Cidades|Do R7 09/08/2024 - 18h39 (Atualizado em 09/08/2024 - 18h44 ) ‌



Entre as 61 vítimas da queda do avião em Vinhedo, no interior de São Paulo nesta sexta-feira (9) havia médicos, professora, representante comercial, atleta. Veja a seguir quem são algumas das pessoas que perderam a vida no desastre.

Sarah Sella Langer era alergista e imunologista e atendia no Paraná. Ela estava entre os médicos que viajavam um congresso de oncologia na cidade de São Paulo;

O desastre matou também o casal Hiales Carpine Fodra e Daniela Schulz. Ele era representante comercial de uma farmacêutica e ela era fisiculturista. Os dois viviam em Ubiratã (Paraná);

Simone Mirian Rizental era professora no Centro Estadual de Educação Profissional Pedro Boaretto Neto em Cascavel (PR);

Edilson Hobold era Professor Doutor do curso de Educação Física na Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná)