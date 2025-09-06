Corpo de estudante de 21 anos que estava desaparecida após chamar carro de aplicativo é achado em rua no ABC Paulista Adrielly desapareceu após sair do trabalho na última quarta-feira (3) Cidades|Do Estadão Conteúdo 06/09/2025 - 11h55 (Atualizado em 06/09/2025 - 11h55 ) twitter

Estudante Adrielly Santana foi encontrada sem vida no ABC Paulista Reprodução/ Instagram

O corpo da estudante Adrielly Ferreira Santana, de 21 anos, foi encontrado na última quinta-feira (4), em São Bernardo do Campo, de acordo com a Polícia Civil. A investigação está em andamento.

Relatos apontam que ela estava desaparecida desde a quarta-feira (3), após sair do trabalho na capital paulista e solicitar um carro de aplicativo. Segundo a polícia, o corpo da estudante foi encontrado caído numa rua no bairro Anchieta, da cidade que fica no ABC Paulista.

Em publicação nas redes sociais, a UFABC (Universidade Federal do ABC), onde ela estudava, lamentou a morte.

“Diante desta perda irreparável, manifestamos nosso profundo pesar e nossa solidariedade, especialmente à família e às pessoas amigas, dentro e fora da comunidade universitária”, diz a nota.

O caso foi registrado como morte suspeita pelo 2º DP de São Bernardo do Campo, que aguarda o laudo pericial para o esclarecimento da morte, de acordo com a declaração oficial.