Desembargadores participam de congresso para debater futuro do Judiciário no país

Desembargador Fábio Dutra, presidente da Andes Amaerj/Divulgação - 25.11.2020

A cidade de Foz do Iguaçu receberá, entre os dias 5 e 8 de junho, o 1º Congresso Nacional de Desembargadores. Organizado pela Associação Nacional de Desembargadores (Andes), o encontro acontecerá no Hotel Bourbon Cataratas e reunirá magistrados de tribunais estaduais e federais de todas as regiões do Brasil.

A programação também contempla a participação de universidades, instituições de pesquisa, representantes do Ministério Público, procuradores, defensores, advogados e empresas relacionadas aos temas debatidos.

Entre os assuntos em pauta estão a importância da segunda instância na Justiça brasileira, direitos e prerrogativas dos magistrados, inteligência artificial, reforma tributária, regimes previdenciários, regulação da indústria do petróleo e advocacia predatória.

O congresso

O congresso terá início na quinta-feira (5) com uma mesa de abertura e a conferência magna do desembargador William Douglas.

‌



As sessões de sexta-feira trarão painéis sobre conflitos de competência entre justiças estadual e federal, judicialização da saúde, uso de tecnologia no sistema judicial e impactos das novas ferramentas digitais nas decisões judiciais.

A comissão organizadora é formada por 11 desembargadores, entre eles Fábio Dutra (presidente da Andes, na foto em destaque), André Ricardo Cruz Fontes, Eduardo Augusto Paurá Peres e Guaraci de Campos Vianna, que também atuarão como palestrantes e mediadores ao longo da programação.

‌



No sábado (7), a diretoria da Andes e a comissão organizadora se reúnem para elaborar a 1ª Carta do Congresso. O evento marca um esforço institucional de articulação entre magistrados para discutir caminhos e soluções diante das transformações em curso no sistema de justiça.

