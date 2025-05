Pré-requisito para se tornar juiz, Exame Nacional da Magistratura será realizado em 18 de maio

Pré-requisito para bacharéis em Direito que desejam se tornar juízes, o Exame Nacional da Magistratura será realizado no dia 18 de maio. O Enam vale para todos os tribunais da Justiça Federal, Estadual, Trabalhista e Militar. As duas primeiras edições ocorreram em 2024. Mais de 12 mil pessoas foram habilitadas no exame. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, a intenção é democratizar o acesso à carreira da magistratura, além de selecionar candidatos com perfil adequado.



