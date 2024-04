Estados do Sudeste mantêm alerta para tempestades e ventos intensos; confira previsão

Alto contraste

A+

A-

Sudeste está em alerta vermelho para chuvas Sudeste está em alerta vermelho para chuvas (Fernando Frazão/Agência Brasil)

Os estados do Sudeste mantêm alerta para chuvas intensas neste domingo (24). O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou alerta vermelho (de grande perigo) com tempestades entre 30 e 100 mm/dia e ventos intensos de 60 a 100 km/h durante o fim de semana no Sudeste.

Outras regiões do país também podem registrar chuvas, mas em níveis mais amenos.

A semana entre os dias 18 e 25 de março, segundo o órgão, pode apresentar grandes acumulados de chuva, que poderão ultrapassar os 100 milímetros, devido à combinação do calor e alta umidade, além da atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que continua influenciando as instabilidades no extremo norte do Brasil.

Pelo menos 12 pessoas morreram devido às fortes chuvas que atingiram a região Sudeste do país neste sábado (23). Foram registradas quatro mortes em Mimoso do Sul, no Espírito Santo, quatro mortes em Petrópolis, duas em Teresópolis, uma em Duque de Caxias e uma em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro.

De acordo com o Inmet, as chuvas devem atingir principalmente a região Sudeste, nas localidades do litoral norte e sul de São Paulo, Vale do Paraíba, Zona Mata de Minas Gerais, sul do Espírito Santo e Rio de Janeiro. A chuva é consequência da aproximação de uma frente fria que avançou pela região sul do país na última quinta-feira (21).

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional colocou a Defesa Civil Nacional à disposição para ajudar a população do sudeste brasileiro em função das fortes chuvas na região. O órgão indica que a população cadastre os telefones celulares, enviando mensagens de texto para o número 40199 com o CEP da região onde mora, para passar a receber alertas por SMS.

Em áreas de risco, como encostas, por exemplo, é preciso ficar muito atento a qualquer sinal de movimentação do terreno, como trincas e rachaduras em postes e paredes. Se constatado qualquer um desses sinais em áreas de risco de deslizamento ou inundação, é importante contatar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros no 193.

Entre as dicas de segurança, estão: desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia; em caso de enxurrada ou similar, coloque documentos e objetos de valor em sacos plásticos; e em caso de situação de grande perigo confirmada: procure abrigo, evite permanecer ao ar livre.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Previsão de 18 a 25 de março

Região Norte: são previstas pancadas de chuvas que podem superar os 100 milímetros (mm), principalmente em áreas do Amazonas, Pará, Rondônia e Tocantins. Não estão descartadas as ocorrências de tempestades mais intensas, acompanhadas de rajadas de vento e trovoadas.

Região Nordeste: as chuvas deverão continuar, especialmente no norte da região, onde os totais podem ficar em torno de 100 mm. Áreas dos estados do Maranhão, Piauí e Ceará deverão registrar os maiores acumulados de chuva. No leste da região, as chuvas deverão ser menos intensas quando comparadas com a semana anterior, com valores em torno de 40 mm.

Região Centro-Oeste: as chuvas deverão ter um pouco mais de regularidade em parte da região durante a semana. Nos estados de Mato Grosso e em Goiás, os totais de chuva poderão ficar em torno de 70 mm. Por outro lado, em Mato Grosso do Sul, a chuva deverá ser irregular, com total em torno de 40 mm.

Região Sudeste: a previsão indica maior total de chuva no estado do Rio de Janeiro, Vale do Paraíba e litoral norte de São Paulo e no sul e Zona da Mata de Minas Gerais, com valores em torno de 80 mm. Pontualmente pode ser registrada chuva mais intensa, acompanhada de rajadas de vento e trovoadas.

Região Sul: terá temporais isolados, especialmente em áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. O total de chuva pode ficar em torno de 80 mm.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Previsão de 26 de março a 3 de abril

Região Norte: o período ainda será de muita chuva. São previstos acumulados maiores que 90 mm, principalmente em áreas do Amazonas, Amapá, Pará e Tocantins.

Região Nordeste: a previsão é de chuva que, localmente, pode ser forte e superar os 90 mm no centro-norte e em todo litoral leste da região. Nas demais áreas, as chuvas deverão ser mais irregulares e de menor intensidade.

Regiões Centro-Oeste e Sudeste: são previstas pancadas de chuvas, que podem ser localmente fortes e superar os 80 mm. As chuvas deverão ser mais intensas nos estados de Mato Grosso e Goiás. Nas demais áreas, a previsão é de acumulados de chuvas menores, podendo ficar em torno de 30 mm.

Região Sul: a previsão é de chuva irregular, com totais que podem ficar em torno de 50 mm.