FAB derruba avião com drogas que entrou de forma ilegal no país; traficantes morreram Aeronáutica informou que ordens para avião mudar de rota foram ignoradas, o que forçou o órgão a dar um tiro na aeronave Cidades|Do R7 12/02/2025 - 21h15 (Atualizado em 12/02/2025 - 21h22 )

Avião foi derrubado após ignorar ordens da FAB Divulgação/FAB - 12.2.2025

A Força Aérea Brasileira derrubou com um tiro um avião que entrou de forma clandestina no espaço aéreo brasileiro nessa terça-feira (11). Segundo o órgão, a aeronave transportava drogas e era oriunda da Venezuela. Dois traficantes que estavam no avião morreram na queda.

Segundo a FAB, assim que foi identificada a presença da aeronave, o órgão executou medidas de intervenção para que o avião mudasse de rota e pousasse em um aeródromo determinado pelos militares.

A FAB informou que as ordens foram ignoradas. Dessa forma, o órgão passou a executar medidas de persuasão. A primeira medida foi efetuar tiros de aviso para chamar a atenção dos ocupantes do avião, a fim de que ele obedecessem às ordens de mudança de rota.

Traficantes morreram na queda do avião Divulgação/FAB - 12.2.2025

Os tiros não surtiram efeito, e a FAB passou a classificar o avião como hostil. Dessa forma, foi dado um tiro de detenção na aeronave. “Essa medida é utilizada como último recurso, após a aeronave interceptada descumprir todos os procedimentos estabelecidos e forçar a continuidade do voo ilícito”, explicou o órgão.

“Com participação de agentes da PF na ação, foram identificados dois traficantes sem vida e confirmada, ainda, a presença de drogas no interior da aeronave”, acrescentou a FAB.