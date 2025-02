FAB conclui primeira etapa envolvendo queda de avião em SP e libera área do acidente Segundo a Força Aérea Brasileira, com a conclusão da ação inicial, foram retirados os elementos essenciais para análise da investigação São Paulo|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 07/02/2025 - 17h19 (Atualizado em 07/02/2025 - 18h25 ) twitter

Acidente ocorreu nesta sexta-feira (7) Paulo Pinto/Agência Brasil

O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos ) concluiu a ação inicial envolvendo a queda do avião em Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, nesta sexta-feira (7). Segundo a FAB (Força Aérea Brasileira) , com a conclusão da etapa, foram retirados os elementos essenciais para análise da investigação. A área do acidente foi liberada.

A ação inicial consiste no uso de técnicas específicas, conduzidas por profissionais, responsáveis pela coleta e confirmação de dados, preservação dos elementos, verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações essenciais para a investigação.

Apesar da conclusão da etapa, a investigação do caso segue em andamento, “a fim de identificar os possíveis fatores contribuintes”. A FAB informou que conclusão da investigação terá o “menor prazo possível”, mas depende da complexidade da ocorrência.

Acidente em São Paulo

Um avião de médio porte, prefixo PS-FEM, caiu na avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (7). A aeronave, que decolou do aeroporto Campo de Marte, atingiu um ônibus que estava na via. O avião ia para Porto Alegre (RS).

Ao menos duas pessoas morreram carbonizadas, segundo o capitão Melo, do Corpo de Bombeiros. Seis pessoas ficaram feridas: cinco estavam no ônibus, e um motociclista que passava pelo local e caiu na hora do acidente.

Todas as vítimas foram socorridas, levadas a hospitais de São Paulo e não correm risco de morte. Uma vítima que estava no ônibus e foi levada para a Santa Casa bateu a cabeça no interior do ônibus e está sob cuidados médicos.

O desastre ocorreu muito perto dos CTs (Centros de Treinamento) do Palmeiras e do São Paulo, que são vizinhos de muro.

Acidentes aéreos

O Painel do Cenipa, da Força Aérea, mostra que o país registrou 20 acidentes aéreos em 2025, sendo quatro deles com mortes. Além disso, o sistema indica que oito pessoas morreram em decorrência de ocorrências aeronáuticas.

Todas as informações são computadas pelo Cenipa, que é órgão responsável pela investigação de acidentes e indecentes aeronáuticos. Toda a apuração é feita de forma independente, visando prevenir novas ocorrências e melhorar a segurança de voo.