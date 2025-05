Federação Israelita de SP critica pedido de ruptura diplomática do Brasil com Israel Entidade judaica paulista condena iniciativa parlamentar, citando massacre de 7 de outubro Cidades|Do R7, em Brasília 28/05/2025 - 14h59 (Atualizado em 28/05/2025 - 15h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Federação defende o 'direito inalienável' de Israel existir em paz Mustang Joe/Flickr (Sob Licença Creative Commons)

Um grupo de parlamentares no Brasil prepara uma carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, solicitando o rompimento de relações diplomáticas, comerciais e de intercâmbio militar com Israel. A iniciativa, liderada pelas deputadas Fernanda Melchionna (PSOL-RS) e Sâmia Bomfim (PSOL-SP), justifica o pedido citando o que definem como “genocídio” na Faixa de Gaza, qualificando Israel como “Estado genocida”.

A Fisesp (Federação Israelita do Estado de São Paulo), por sua vez, manifestou profunda preocupação com o documento. Em comunicado, a entidade defende a “verdade, justiça e vida”, classificando a carta como “inadmissível” por ignorar o contexto do conflito.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O grupo critica veementemente a falta de menção, pelos signatários, aos ataques de 7 de outubro de 2023, quando o Hamas cometeu atos contra civis israelenses.

A Federação ressalta que esse evento, “o maior massacre de judeus desde o Holocausto”, resultou na morte de mais de 1.200 pessoas — incluindo mulheres, crianças e idosos — e no sequestro de mais de 240, com 58 reféns permanecendo em cativeiro em Gaza.

‌



Na manifestação, a Fisesp declarou “profunda preocupação” com o conteúdo da carta.

“É inadmissível que, passados exatos 600 dias do maior massacre de judeus desde o Holocausto, os signatários sequer mencionem os atos brutais cometidos pelo grupo terrorista Hamas”, afirmou a entidade.

‌



Publicidade 1 / 13 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Homem apontado pelo Serviço de Inteligência de Israel como terrorista do Hamas ligado à UNRWA Homem apontado pelo Serviço de Inteligência de Israel como terrorista do Hamas ligado à UNRWA

‘Distorção da realidade’

A nota também defende o direito de Israel de existir em paz e de se proteger contra ameaças, destacando o caráter democrático e plural do Estado israelense.

Para a Fisesp, a carta representa uma distorção da realidade e, no limite, configura uma forma de “cumplicidade moral com o terrorismo”.

‌



A federação reforça a importância de uma postura equilibrada por parte do Brasil e aponta que uma paz duradoura depende do fim do terrorismo, do desarmamento do Hamas e do reconhecimento mútuo entre israelenses e palestinos.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp