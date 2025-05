Conib reage a declaração de Lula sobre Gaza e diz que presidente falou como ‘antissemita’ Entidade afirma que discurso sobre Israel promove distorções perigosas e repete estigmas históricos contra judeus Brasília|Do R7, em Brasília 11/05/2025 - 14h27 (Atualizado em 11/05/2025 - 14h27 ) twitter

Lula fez a declaração criticando ações de Israel durante coletiva de imprensa Ricardo Stuckert / PR - 10.05.2025

A Conib (Confederação Israelita do Brasil) divulgou nota neste fim de semana criticando com dureza declarações recentes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o conflito entre Israel e o grupo Hamas.

A entidade classificou a fala como “antissemita e irresponsável” e afirmou que o presidente repete acusações históricas utilizadas contra judeus.

Durante coletiva de imprensa em Moscou, no sábado (10) Lula disse: “Na Faixa de Gaza, dois Estados estão em guerra. Na Faixa de Gaza é um genocídio de um exército muito bem preparado contra mulheres e crianças, a pretexto de matar terroristas. Já houve caso de explodir hospital e não tinha um terrorista, só tinha mulher e criança”.

A Conib respondeu: “Acusar judeus de matar crianças é uma das formas mais antigas e deploráveis de antissemitismo, e é lamentável e perturbador que o presidente do nosso país siga promovendo este libelo antissemita pelo mundo”.

A organização ainda criticou o impacto interno das declarações, ao afirmar que “o presidente Lula, com suas falas antissemitas, parece querer criar problemas para a nossa comunidade ao promover o antissemitismo entre seus apoiadores, numa atitude irresponsável e destrutiva”.

Hamas iniciou o conflito

A nota ressalta que o Hamas iniciou o atual conflito, utiliza civis como escudos humanos e mantém reféns israelenses.

“O que falta nas falas do presidente Lula sobre o conflito é a verdade: o Hamas começou essa terrível guerra e se esconde atrás da população civil e de reféns israelenses para promover sua visão, aí sim genocida, de exterminar Israel e judeus.”

