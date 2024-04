Cidades |Do R7, em Brasília

GDF paga auxílio financeiro a 79 órfãos de feminicídio

Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil - 10.8.2023

O governo do Distrito Federal ofereceu assistência financeira a 79 jovens e crianças em situação de vulnerabilidade que perderam suas mães devido ao feminicídio. Cada um desses beneficiários recebe mensalmente um salário mínimo. Coordenado pela Secretaria da Mulher do DF e supervisionado pela secretária Giselle Ferreira, o programa Acolher busca mitigar os impactos financeiros enfrentados pelas famílias afetadas por essa tragédia. Segundo Giselle, o objetivo é oferecer apoio financeiro durante momentos tão difíceis.

Atualmente, há 244 jovens menores de 18 anos órfãos de mães vítimas de feminicídio, com a expectativa de que todos sejam cadastrados no programa Acolher. A secretária incentiva aqueles que se enquadram nos critérios a entrarem em contato com a Secretaria da Mulher.

O GDF implementou a iniciativa depois de uma força-tarefa para o enfrentamento do feminicídio, em 2023. O investimento anual nesse programa é estimado em R$ 1,4 milhão.