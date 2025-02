Governo Federal reconhece situação de emergência em municípios da Bahia e da Paraíba Com o reconhecimento da situação de emergência, os municípios podem solicitar recursos da União Cidades|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 05/02/2025 - 07h53 (Atualizado em 05/02/2025 - 10h36 ) twitter

Governo Federal reconhece situação de emergência Fernando Frazão/Agência Brasil - Arquivo

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, reconheceu situação de emergência em três municípios brasileiros devido a desastres naturais. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (5).

As cidades afetadas são Cícero Dantas e Coaraci, na Bahia, que enfrentam chuvas intensas, e São João do Cariri, na Paraíba, que sofre com estiagem.

Detalhamento dos decretos

Cícero Dantas (BA): chuvas intensas (Decreto nº 115, de 17/01/2025).

Coaraci (BA): chuvas intensas (Decreto nº 8090, de 13/01/2025).

São João do Cariri (PB): estiagem (Decreto nº 01, de 20/01/2025).

A medida visa garantir apoio do governo federal na assistência às cidades afetadas, possibilitando a liberação de recursos para ações emergenciais. Com o reconhecimento da situação de emergência, os municípios podem solicitar recursos da União para a recuperação de áreas atingidas, assistência à população e reconstrução de infraestruturas danificadas.

A portaria foi assinada pelo Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff Barreiros, e entrou em vigor na data da publicação.