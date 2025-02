Defesa Civil estende alerta para fortes chuvas e inundações até quarta (5)

A dificuldade no escoamento da água das chuvas, que provocaram alagamentos e desabamentos em São Paulo , fez com que a Defesa Civil estendesse até quarta-feira (5) o alerta para o risco de novas inundações devido à previsão de mais temporais. Em entrevista ao Hora News desta segunda-feira (3), a major Tatiana Rocha aconselhou a população a evitar sair de casa em horários de chuva . Para quem estiver em situação de risco, a orientação é procurar uma cobertura fixa e acionar as equipes de resgate.