‘Há arcebispo que me pede foto sem camisa’, diz ex-seminarista autor de livro sobre padres gays

Brendo Silva afirma que o livro é autobiográfico, mas também resultado de pesquisas Editora Matrix/Divulgação

No livro “A Vida Secreta Dos Padres Gays”, lançado no último dia 13 de maio, o ex-seminarista Brendo Silva, de 33 anos, conta como estudantes, padres e até bispos da Igreja Católica levam vidas duplas. Mesmo com o celibato obrigatório na entidade, ele conta casos de encontros sexuais entre homens, além de aliciamento de jovens seminaristas.

“Meu objetivo é combater a hipocrisia na igreja”, diz o autor, em entrevista ao R7. “Isso existe e precisa ser discutido: como a igreja lida com essa moral”.

Ele lembra que a obra é um relato autobiográfico, já que ele foi católico durante muito tempo e viveu no seminário durante sete anos, mas também fruto de pesquisas que falam sobre o tema da sexualidade dos padres.

O livro reúne uma série de relatos de padres, seminaristas e ex-seminaristas, segundo o autor, “quase todos gays”. “Não é só fruto de uma revolta minha. As pessoas são superficiais ao comentar sobre a homossexualidade da Igreja Católica”, opina.

Na obra, Brendo conta que já nos primeiros meses de seminário soube que a maioria dos membros do clero católico é gay.

“Entre meus 11 colegas, eu mantinha contato sexual com cinco, dos quais talvez alguns fossem bissexuais”, conta o autor. “Um dos padres responsáveis pelos seminaristas era claramente gay”, acrescenta.

Trecho

Em outro trecho, Brendo comenta que a sedução no seminário envolvia jogos sutis de poder.

“Presentes e convites eram parte do jogo, uma forma velada de prostituição que a Igreja mantém”, afirma. E não parou mesmo depois do livro: “Há arcebispo que me pede foto sem camisa, da minha barriga, até hoje”.

O autor conta também que seu segundo orientador na Igreja Católica, abordava questões íntimas sobre sexualidade com a clara intenção de “criar um ambiente favorável às suas investidas”, relata.

”Essas conversas evoluíram para pedidos de visitas ao seu quarto para eu pegar livros, mas que, na verdade, ele usava para se insinuar”, conta o autor.

“Por fim, passamos o resto do ano mantendo relações sexuais, em total discrição. Era esquisito, pois o jeito que ele me olhava, mesmo na intimidade, era com desprezo. Parecia que fazia sexo com raiva”, relata Brendo.

Ameaças

Nas redes sociais, Brendo Silva afirma que desde o lançamento do livro tem recebido “centenas de ameaças e discursos raivosos virtuais” e diz que já fez um boletim de ocorrência sobre o fato.

“Não tenho medo. Eu não irei parar até que me parem. Como há muita gente suja entre vocês (não todos), eu não duvido mesmo. Se pressionarem demais, irei dar nome aos bois. Vários têm cargos altíssimos. No Pará, no sul, no interior de São Paulo, inclusive na maior arquidiocese do Brasil, né?”, publicou o Brendo.

“Só deixo avisado: se acontecer algo comigo, foram eles”, acrescentou.

