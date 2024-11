Historiadora mostra os glúteos durante palestra; universidade diz que vai tomar providências Universidade disse que vai averiguar o ocorrido e tomar providências cabíveis Cidades|Do R7 18/10/2024 - 22h27 (Atualizado em 18/10/2024 - 22h35 ) twitter

Tertuliana Lustosa também é pesquisadora mestranda em Cultura e Sociedade Reprodução

A historiadora e cantora Tertuliana Lustosa causou polêmica, nesta sexta-feira (18), ao rebolar e exibir os glúteos durante uma performance na UFMA (Universidade Federal do Maranhão). Ela, que é travesti, participava como palestrante na mesa-redonda “Dissidências de gênero e sexualidades”, promovida pelo Grupo de Pesquisa Epistemologia da Antropologia, Etnologia e Política, quando fez a apresentação que incluiu uma música com palavrões: “Educando com o C...”. O vídeo do momento foi postado por ela nas redes sociais. Tertuliana é mestranda em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal da Bahia.

Em nota, a UFMA classificou a música cantada pela artista como “inapropriada para o momento e a construção do debate acadêmico-científico em que se encontrava”. A universidade ainda ressaltou o respeito pela liberdade de expressão, mas que também é preciso “manter um ambiente harmônico e respeitoso”. A instituição disse que está averiguando o ocorrido e tomará as providências cabíveis.

Tertuliana Lustosa também se pronunciou. Ao lado do professor Carlos Wellington Martins, ela falou que sua apresentação já era conhecida e que estuda o tema há anos. “Desde a primeira vez que eu fiz o evento ‘Educado com o c...’, as pessoas já acharam um absurdo, que a universidade era uma balbúrdia, mas as pessoas não entendem que a produção de conhecimento é ampla”, disse.

O professor Carlos Wellington Martins acrescentou que Tertuliana tem uma longa produção, tanto musical, literária e acadêmica. “Vamos primeiro conhecer a artista”, afirmou.

A pesquisadora tem um artigo publicado com o nome da música. ‘Educando com o c...: introdução às pedagogias do corpo e do prazer’, que busca pensar as implicações do prazer e do corpo enquanto potências pedagógicas e artísticas.

Veja nota completa da UFMA

Nesta quinta-feira, 17, a historiadora Tertuliana Lustosa, na condição de palestrante convidada pelo Grupo de Pesquisa Epistemologia da Antropologia, Etnologia e Política – GAEP, apresentou a sua pesquisa durante a Mesa-Redonda “Dissidências de gênero e sexualidades”, em que reproduziu e performou uma de suas canções, considerada inapropriada para o momento e a construção do debate acadêmico-científico em que se encontrava.

Como sabido, a Universidade é um espaço plural e de diálogos, dedicado ao conhecimento, à diversidade de ideias e ao respeito mútuo. Por isso entendemos que a liberdade de expressão é um pilar fundamental da academia, mas também ressaltamos a importância de se manter um ambiente harmônico e respeitoso para todos os membros da nossa comunidade.

Por ser um lugar de múltiplas formas de conhecimento, os cursos, de graduação e de pós-graduação, possuem autonomia para discutir os variados temas que permeiam a nossa sociedade e que se apresentam com base em diversas teorias científicas. Ressalta-se, contudo, que a UFMA não compactua com quaisquer tipos de ações que possam desrespeitar os valores e princípios basilares da instituição.

Nesse sentido, a UFMA informa que está averiguando o ocorrido e tomará as providências cabíveis, após o comprometimento de ouvir todas as vozes, reafirmando seu compromisso com um ambiente acadêmico inclusivo, respeitoso e transparente.

Reafirma-se, por fim, que todos os esforços da Universidade buscam a melhoria de uma sociedade mais justa, inclusiva e comprometida com a pluralidade de vozes e saberes em defesa do ensino público, gratuito e de qualidade.