Idosa é encontrada morta dentro de elevador de casa de repouso em SP Vítima de 85 anos foi encontrada dentro de um elevador; morte foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Cidades|Do Estadão Conteúdo 03/05/2025 - 17h39

Idosa de 85 anos foi encontrada morta em um abrigo na zona leste do São Paulo Sabinevanerp/Pixabay

Uma idosa de 85 anos foi encontrada morta dentro do elevador de uma casa de repouso na zona leste de São Paulo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso ocorreu na tarde de sexta, 2, na Rua Torres Florêncio e Rielli, na zona leste da capital paulista. A reportagem tenta contato com o estabelecimento.

A vítima foi encontrada dentro de um elevador e teve o óbito constatado no local pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com a pasta, o advogado da clínica apresentou à autoridade policial a documentação de funcionamento e os comprovantes de manutenção do elevador, que estão sob análise.

Exames foram requisitados ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML) para auxiliar nas investigações. O caso foi registrado como homicídio culposo no 69º Distrito Policial (Teotônio Vilela).

