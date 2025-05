PF liga PCC a esquema bilionário de tráfico de droga por veleiro entre África e Europa Depoimento de velejador a autoridades americanas foi peça-chave para desvendar esquema que movimentou 8 toneladas de cocaína São Paulo|Ciro Barros, Jonathan Sousa e Marcio Neves, da RECORD 03/05/2025 - 15h01 (Atualizado em 03/05/2025 - 15h37 ) twitter

Fevereiro de 2023. Após um informe da DEA (Drug Enforcement Administration), a Guarda Costeira Americana intercepta o veleiro Lobo 4, que ostentava a bandeira brasileira, a 240 milhas náuticas da cidade de Douprou, na Guiné, oeste da África.

A abordagem encontrou o velejador brasileiro Flávio Fontes Pereira em posse de mais de 3 toneladas de cocaína, além de anotações, celulares via satélite e outros aparelhos eletrônicos. O veleiro foi destruído, e Flávio e a droga, levados ao distrito de Middle, no estado da Flórida, nos Estados Unidos.

Era o pontapé da Operação Narco Vela, deflagrada na última terça-feira (29) em cinco estados brasileiros (São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão, Pará e Santa Catarina), além de outros três países (Estados Unidos, Itália e Paraguai).

A operação apura o esquema que deu origem a oito remessas de droga para a África e a Europa — que, juntas, totalizam mais de 8 toneladas (ou cerca de R$ 1,32 bilhão, conforme os cálculos da Polícia Federal).

O advogado Leandro Cordasso, conhecido como 'Doutor' Reprodução/Polícia Federal





Em depoimentos prestados à DEA em solo americano, Pereira identificou os principais núcleos do esquema criminoso, ambos ligados ao PCC, o Primeiro Comando da Capital. Disse que quem o havia contratado para realizar o serviço a bordo do Lobo 4 foi o advogado Leandro Cordasso, também conhecido como “Doutor”.

Para a PF, ele era o líder do núcleo ligado aos envios de droga e coordenado pelos irmãos Levi e Rodrigo Felício, ambos membros da “sintonia do progresso” do PCC no interior de São Paulo, mais especificamente na cidade de Limeira.





Foto da identificação feita pelo velejador Flávio Fontes Pereira do advogado Leandro Ricardo Cordasso, o 'Doutor' Reprodução/Polícia Federal





Outro a ser identificado pelo velejador às autoridades americanas foi Marco Aurélio Souza, o “Lelinho”. Pereira disse à DEA que foi apresentado a Lelinho por Leandro Cordasso, quem o procurou entre abril e maio de 2022 em Ilhabela.

Em junho daquele ano, após acerto com Lelinho, Pereira recebeu uma carga de drogas e um telefone satelital para que levasse a carga de São Sebastião, no litoral paulista, para a Espanha em um barco chamado Vela 1.

Flávio entregou a carga de drogas em águas internacionais a uma embarcação maior, mas a empreitada não deu certo. A cocaína foi apreendida pela Guarda Civil Espanhola em 28 de julho daquele ano.

A droga entregue a Flávio em Ilha Bela (SP) e apreendida na Espanha em julho de 2022 Reprodução/Polícia Federal

Para a PF, Marco Aurélio Souza, o “Lelinho” era o principal articulador do esquema. Membro do PCC na Baixada Santista, ele demonstra proximidade com a facção. Em diálogos com parceiros na empreitada criminosa, ameaça chamar a “disciplina” do PCC para resolver dívidas.

Os investigadores também afirmam que, apesar de não constar no quadro social, ele era o verdadeiro dono da empresa Jacksupply Assessoria de Bordo e Comércio Exterior Ltda. No endereço da Jacksupply, porém, a PF descobriu que funcionava de fato uma empresa de Lelinho, a Máximo Serviços Marítimos.

Os telefones satelitais entregues por Lelinho a Pereira — além de outros aparelhos apreendidos com tripulantes de embarcações envolvidas nos envios de drogas à África e à Europa — estavam registrados na Jacksupply.





Telefones satelitais relacionam outras apreensões ao esquema

Telefones da Jacksupply também apareciam em outras apreensões investigadas pela Polícia Federal. Foi o caso, por exemplo, da embarcação Eros/Daina, um barco pesqueiro apreendido na costa do oeste da África em setembro de 2023 pela Marinha Francesa.

Quando os militares franceses entraram na embarcação, encontraram 2,4 toneladas de cocaína e cinco tripulantes brasileiros. Segundo a PF, o barco foi carregado em Barra de Cananeia, no litoral de São Paulo, e o envio também estaria sendo coordenado pelo grupo ligado a Lelinho.

Acima, militares franceses entram no barco pesqueiro Eros; abaixo, tripulantes brasileiros presos na ação militar com 2,4 toneladas de cocaína Repordução/Polícia Federal





Um telefone da Jacksupply também apareceu na apreensão da embarcação Batuta IV, utilizada, segundo a Polícia Federal, para o transporte de mais de duas toneladas de cocaína para a Europa.

A Polícia Federal agora investiga a relação entre esses diferentes núcleos, os receptadores da cocaína nos outros continentes e os criminosos brasileiros.

Outro lado

O advogado Áureo Tupinambá, responsável pela defesa de Marco Aurélio Souza, o Lelinho, afirmou em entrevista à RECORD que “houve um engano na operação da Polícia Federal”.

“Marco Aurélio é um empresário do ramo marítimo. A operação é confusa e vai ficar provado que houve um engano da Polícia Federal. Acredito que ele sará ao final da prisão temporária”, afirmou.

Tupinambá também negou qualquer vínculo de Marco Aurélio com a empresa Jacksupply, com o PCC e com o esquema de envio de cocaína investigado na Operação Narco Vela.

“Todos os processos que ele respondeu, ele foi absolvido”, disse, referindo-se a duas ações por tráfico de drogas, em 2014 e 2015.

A reportagem entrou em contato com a defesa do Cordasso mas não obteve retorno até a publicação deste texto. Quanto à defesa do velejador Flávio Fontes, consta no processo que ele ainda não possui um advogado. A reportagem será atualizada caso eles se posicionem.