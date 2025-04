Jorge Messias, ministro da AGU, destaca força da fé em carta a evento da Igreja Universal Messias desejou que o evento fosse uma oportunidade de reencontro com os valores cristãos e que o Espírito Santo Cidades|Do R7 18/04/2025 - 14h43 (Atualizado em 18/04/2025 - 14h43 ) twitter

Em carta, Jorge Messias saúda fiéis e destaca força da família e da fé cristã Renato Menezes/Asocm AGU - Arquivo

Durante a celebração do evento “A Família aos Pés da Cruz”, promovido pela Igreja Universal do Reino de Deus, o ministro da AGU (Advocacia-Geral da União), Jorge Messias, enviou uma carta na qual presta homenagem aos participantes e reforça a importância da família, da espiritualidade e da renovação trazida pela Páscoa.

Na mensagem, o ministro destacou a simbologia do período pascal como um tempo de esperança, renascimento e união familiar. “A Páscoa é tempo de renovação, de recomeço, de olhar para a cruz com gratidão e para o futuro com esperança”, escreveu Messias.

O advogado-geral da União também afirmou que, diante dos desafios da vida, a fé em Cristo fortalece as famílias e inspira o amor ao próximo.

“Jesus nos quer vivos e renovados em espírito e amor ao próximo. Que esta celebração seja um marco de bênçãos, proteção e união para todas as famílias aqui representadas.”

‌



Ao final da mensagem, Messias desejou que o evento fosse uma oportunidade de reencontro com os valores cristãos e que o Espírito Santo “habite cada lar, renove cada aliança e fortaleça cada passo na caminhada”.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O evento “A Família aos Pés da Cruz” reúne fiéis de diversas partes do país em celebrações religiosas voltadas ao fortalecimento espiritual dos lares e à renovação dos compromissos familiares à luz da fé cristã.

