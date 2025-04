Incêndio atinge vila de garimpeiros na fronteira entre Suriname e Guiana Francesa

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma vila de garimpeiros , na fronteira entre o Suriname e a Guiana Francesa, neste domingo (13). O local possui muitos brasileiros porque é próximo da divisa com o Brasil, no Amapá . Em vídeo divulgado, é possível ver as chamas se alastrando pela comunidade — o fogo teria atingido uma padaria, uma igreja e algumas casas.