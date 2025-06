Jovens e negros são maioria entre evangélicos, aponta Censo 2022 Grupo religioso cresceu e atingiu maior patamar da história: 26,9% da população se declara evangélica Cidades|Do R7 06/06/2025 - 13h57 (Atualizado em 06/06/2025 - 14h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Grupo religioso atingiu maior patamar da história Fernando Frazão/Agência Brasil/24.02.2025

O número de evangélicos no Brasil atingiu o maior patamar da história: 26,9% da população se declara seguidora dessa religião, segundo o Censo 2022, divulgado nesta sexta-feira (6) pelo IBGE. O levantamento mostra que o grupo tem ganhado força especialmente entre brasileiros de 10 a 14 anos (31,6%) e entre adolescentes de 15 a 19 anos (28,9%).

Na análise por cor ou raça, considerando toda a população com 10 anos ou mais, 30% das pessoas pretas se identificavam com a religião evangélica, grupo religioso presente também entre os que se declararam pardos (29,3%).

Veja abaixo o recorte por cor ou raça entre os evangélicos:

49,1% são pardos

‌



38% são brancos

12% são pretos

‌



0,7% são indígenas

0,2% são amarelos

‌



A pesquisa mostra que há uma tendência de crescimento dos evangélicos: o número triplicou em três décadas. No Censo de 1991, eles representavam 9% da população brasileira. Em 2022, o dado subiu para 26,9%.

O número, o maior já registrado no país, teve um crescimento de 5,2 pontos percentuais em 12 anos.

Os evangélicos têm maior presença no Norte (36,8%) e no Centro-Oeste (31,4%) e representam mais da metade da população com 10 anos ou mais em 58 municípios. Entre as cidades com maior proporção de evangélicos, destacam-se localidades de colonização alemã ou pomerana, como Arroio do Padre (RS), Arabutã (SC) e Santa Maria de Jetibá (ES).

Enquanto isso, os católicos seguem numericamente à frente, mas com tendência de queda: passaram de 65% para 56,7% no mesmo intervalo. A presença católica aumenta com a idade — vai de 52% entre adolescentes a 72% entre pessoas com 80 anos ou mais.

A distribuição etária revela uma diferença geracional. Os evangélicos mantêm presença significativa em todas as faixas, mas com maior adesão entre os mais jovens. Já a categoria “sem religião” apresenta pico entre os 20 e 24 anos (14,3%) e queda acentuada após os 60 anos.

Evangélicos entre grupos raciais

As diferenças também aparecem entre os grupos raciais. Entre indígenas, os evangélicos correspondem a 32,2% da população.

Ao todo, o IBGE identificou os evangélicos como o grupo religioso predominante em 244 municípios. Entre as cidades com mais de 100 mil habitantes, Manacapuru (AM) lidera, com 51,8% da população.

Segundo o instituto, em 1940, no primeiro Censo Demográfico conduzido pelo IBGE, entre a população com 10 anos ou mais de idade, apenas 2,7% dos cidadãos se declaravam evangélicas. Ou seja, considerando os dados atuais divulgados, a religião teve um crescimento de 24,2 pontos percentuais.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp