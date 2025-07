Justiça do Pará dá 48 horas para que prefeito de Ananindeua publique resposta do governo do estado Daniel Santos terá de divulgar nota oficial em seu perfil no Instagram; multa pode chegar a R$ 70 mil Cidades|Do R7, em Brasília 24/07/2025 - 16h26 (Atualizado em 24/07/2025 - 16h41 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA A Justiça do Pará obrigou o prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, a publicar uma resposta do governo do Estado em 48 horas.

A decisão foi em resposta a um vídeo do prefeito que continha acusações contra o governo estadual sobre a coleta de lixo.

A Procuradoria contestou as acusações, defendendo a legalidade do contrato de limpeza urbana, diante de irregulares apontadas pelo TCM.

Em caso de descumprimento, a multa poderá chegar a R$ 70 mil, e o prefeito deve apresentar defesa em até 15 dias. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Daniel Santos acusou o governo estadual de interromper deliberadamente o serviço de coleta de lixo em Ananindeua Reprodução/Instagram @doutordanielsantos

A Justiça do Pará determinou que o prefeito de Ananindeua, Daniel Barbosa Santos, publique uma nota de direito de resposta elaborada pelo governo do Estado em seu perfil pessoal no Instagram.

A decisão atende a pedido da Procuradoria-Geral do Pará, que ingressou com ação judicial após a divulgação de um vídeo considerado ofensivo à imagem institucional do Estado.

Na publicação questionada, o prefeito afirma que o governo estadual buscava interromper deliberadamente o serviço de coleta de lixo no município.

A Procuradoria contestou a acusação e explicou que a atuação do Estado visava a garantir a legalidade do contrato de limpeza urbana, diante de indícios de irregularidades apontados pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM/PA).

Segundo a decisão judicial, a postagem personalizou o conflito ao atribuir intenção política ao governador e sua equipe, sugerindo perseguição institucional, com reflexos diretos sobre a população de Ananindeua.

Ao analisar o caso, a juíza responsável ponderou sobre o equilíbrio entre liberdade de expressão e o direito à informação precisa.

Exigências da Justiça

A decisão exige que a nota do governo do Estado seja publicada no mesmo perfil, com igual alcance, duração e visibilidade que a publicação original.

O prazo para cumprimento é de 48 horas. Em caso de descumprimento injustificado, a multa diária será de R$ 10 mil, podendo alcançar R$ 70 mil, sem prejuízo de eventual revisão.

A Justiça também determinou a citação do prefeito para apresentação de defesa em até 15 dias, sob risco de revelia. O Estado, por sua vez, poderá apresentar réplica no mesmo prazo.

