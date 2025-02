Prefeito de Ananindeua (PA) é suspeito de desviar dinheiro do plano de saúde dos servidores

O prefeito de Ananindeua, no Pará, é investigado pelo Ministério Público por suspeita de desvio de dinheiro do plano de saúde dos servidores do estado. O aumento do patrimônio milionário de Daniel Barbosa Santos também foi destaque em uma reportagem da RECORD na região. Enquanto apurava as informações da reportagem, o jornalista investigativo Lumi Zunica foi alvo de uma tentativa de coação e teve seus pertences roubados. Confira.



