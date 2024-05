Cidades |Plínio Aguiar, do R7, em Brasília

Mais de 250 mil unidades estão sem energia elétrica no Rio Grande do Sul Apenas o município de Boqueirão, que possui 6,5 mil unidades consumidoras, está 100% sem o suprimento, aponta o governo

A cidade de Eldorado do Sul (RS) após enchente (Mauricio Tonetto/Secom do Rio Grande do Sul - 09.05.2024)

O Ministério de Minas e Energia informou, neste domingo (12), que subiu para 112 mil o número de clientes com fornecimento de energia elétrica no Rio Grande do Sul, afetado pelas fortes chuvas. Dessa forma, ainda estão sem suprimento energético cerca de 269 mil unidades, principalmente por questões de segurança.

Segundo a pasta, apenas o município de Boqueirão, que possui 6,5 mil unidades consumidoras, está 100% sem o serviço de energia. O ministério coordena um esforço entre a Agência Nacional de Energia Elétrica, o Operador Nacional do Sistema e a Agência Nacional do Petróleo para que a população gaúcha seja atendida.

Nesta semana, 1.000 profissionais de todo o país vão se juntar aos 4.000 mil trabalhadores do estado para atuar na manutenção da rede elétrica. “O sistema de alta tensão está voltando à operação de forma gradual, já que 40 ativos ainda possuem danos”, diz o ministério.

A pasta chefiada pelo ministro Alexandre Silveira, que foi ao estado, acrescenta não ter identificado “qualquer impacto significativo” nas barragens do estado. O RS possui 14 construções, sendo oito hidráulicas e seis de mineração. Ainda há duas barragens mantidas em emergência: UHE 14 de Julho e PCH Salto Forqueta.

Combustíveis

A Agência Nacional do Petróleo atua junto ao Procon-RS para avaliar os preços do gás de cozinha. “A diligência foi iniciada após um ofício enviado pelo MME em 10 de maio. Indústrias, hospitais e grandes comércios possuem 100% de atendimento de gás natural fornecido pela SulGás”, informa a pasta.