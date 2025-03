Manicure ataca cliente com bisturi após discussão em salão de beleza de Goiás Suspeita foi encaminhada à delegacia, em Rio Verde (GO), para os procedimentos legais; vítima recebeu atendimento médico e está fora de perigo Cidades|Do R7, em Brasília 06/03/2025 - 09h55 (Atualizado em 06/03/2025 - 10h49 ) twitter

Manicure atacou cliente após realização de serviço Divulgação/PMGO - 3.3.2025

Uma manicure foi presa em Rio Verde (GO) após atacar uma cliente com um bisturi durante uma discussão sobre um serviço realizado em um salão de beleza. Segundo informações da Polícia Militar de Goiás, o crime aconteceu na segunda-feira (3).

A briga teve início no salão e continuou do lado de fora do estabelecimento. A profissional, que era terceirizada, foi presa e desligada, conforme nota divulgada pelo salão de beleza.

Segundo o boletim de ocorrência com a versão da cliente, a briga teria começado porque ela teria estragado as unhas, o que teria causado uma reação da manicure. Após o ataque, equipes do Serviço de Inteligência do 2º Batalhão da Polícia Militar, iniciaram diligências para localizar a responsável pelo crime.

A autora foi identificada, localizada e presa. A mulher foi encaminhada à delegacia para os devidos procedimentos legais, e a vítima recebeu atendimento médico e está fora de perigo.

Cliente foi levada ao hospital e recebeu alta no mesmo dia Reprodução/Record GO e Divulgação/PMGO/Arquivo

Nota do salão

A empresa afirmou que o incidente envolveu uma prestadora de serviços temporária e uma cliente. A discussão teria sido “encerrada com o auxílio dos demais prestadores de serviços” no estabelecimento, mas as partes envolvidas continuaram o bate-boca na rua.

O salão confirmou que o bisturi utilizado fazia parte do material de trabalho e que o ferimento na região abdominal foi superficial. Outras funcionárias acompanharam a cliente até o hospital e permaneceram com ela até a alta médica.

“Cumpre informar que, embora o desentendimento tenha ocorrido fora do estabelecimento comercial, a prestadora de serviços envolvida foi imediatamente afastada do salão, não mantendo mais qualquer vínculo com a empresa. Isso se deve ao fato de que sua conduta não se alinha aos princípios que norteiam nossa empresa, que sempre tratou seus clientes com o máximo respeito e consideração”, afirma o pronunciamento.