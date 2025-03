Caso Richthofen: Cristian Cravinhos consegue ir para regime aberto e sairá da prisão MP tinha se manifestado contrário a progressão de regime, mas Justiça entendeu que não há impedimento para ele ser solto São Paulo|Thays Martins, do R7, em Brasília 05/03/2025 - 22h54 (Atualizado em 05/03/2025 - 22h59 ) twitter

Cristian Cravinhos era o único dos condenados que ainda estava na prisão Record/ reprodução

Pouco mais de 22 anos após o assassinato de Manfred e Marísia Von Richthofen, Cristian Cravinhos, um dos condenados pelo crime, vai deixar a prisão e terminará de cumprir a pena em regime aberto. Ele era o último dos três condenados que ainda estava preso. A decisão desta quarta-feira (5) da juíza Sueli Zeraik, da Comarca de São José dos Campos, afirma que Cravinhos tem boa conduta carcerária e cumpre todos os requisitos para a progressão de pena.

O MPSP (Ministério Público de São Paulo) tinha se manifestado contrário à progressão de regime. Segundo o MPSP, o posicionamento leva em conta os resultados do teste de Rorschach que ele foi submetido. O exame psicológico apontou que Cravinhos apresenta traços disfuncionais de personalidade, caracterizados por rigidez emocional e controle excessivo.

No entanto, a juíza disse que as objeções apresentadas “não são aptas a justificar decisão desfavorável, já que ilações subjetivas a respeito da personalidade do apenado, isoladas no contexto, não se afiguram aptas a ensejarem negativa de direitos garantidos pela Lei de Execução Penal”.

Cristian Cravinhos foi condenado em 2006 a 38 anos de prisão pelos dois homicídios. Ele chegou a progredir para o regime aberto em 2017, mas perdeu o benefício ao tentar subornar policiais ao ser acusado de agredir uma mulher.

Relembre o crime

A investigação da morte de Manfred e Marísia Von Richthofen apontou que os irmãos Cristian e Daniel Cravinhos mataram os dois a mando de Suzane Von Richthofen, filha do casal.

Suzane e Daniel viviam um relacionamento que não era aprovado pelos pais. A intenção, segundo a investigação, era que Suzane ficasse com a herança dos pais após o assassinato. Suzane saiu da prisão no início de 2023 após progredir para o regime aberto. Daniel está em regime aberto desde 2018.