Audiência pública em Porto Alegre discute flexibilização da legislação do transporte coletivo por ônibus

Mobilidade Porto Alegre (Gabriel Ribeiro/CMPA)

A Câmara Municipal de Porto Alegre realizou uma Audiência Pública para debater um projeto de lei proposto pelo Executivo que visa alterar a legislação municipal sobre o transporte coletivo por ônibus. Durante a audiência, houve manifestações tanto a favor, quanto contra o projeto. Enquanto representantes do governo municipal destacaram avanços no sistema de transporte, como a renovação da frota e a introdução de ônibus elétricos, críticos expressaram preocupações com a precarização do transporte coletivo e a segurança dos usuários. O projeto em questão busca modificar a legislação atual para flexibilizar os critérios de vida útil dos ônibus, permitindo a inclusão de veículos semi-novos na frota e eliminando requisitos como idade máxima do chassi. Além disso, propõe a incorporação de veículos com sistemas de propulsão sustentáveis, como ônibus híbridos e elétricos, na categoria de veículos especiais. https://twitter.com/camarapoa/status/1785301772786909507